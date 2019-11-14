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人生風險最後防線！國民年金提供五保　生老殘死及遺屬全保

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▲台東縣政府表示，國民年金各項給付等問題，可就近向鄉鎮市公所查詢。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府表示，國民年金各項給付等問題，可就近向鄉鎮市公所查詢。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

我國以職業區分納保對象的社會保險，也就是勞保、軍保、公教保及農保等，但仍有約三百多萬年滿25歲至未滿65歲的國民，無法參加任何社會保險，這些未參加社會保險的人，有許多是經濟弱勢的家庭主婦（夫）或是無工作者。國民年金就是針對這些「漏網之魚」，設計一個以全民為保障標的的保險制度，也就是說國民年金是人生風險的最後一道防線。

▲台東縣政府表示，國民年金各項給付等問題，可就近向鄉鎮市公所查詢。（圖／台東縣政府提供，下同）

您知道國民年金提供五大保障嗎？台東縣政府社會處表示，女性被保險人加保期間生小孩，可向勞保局請領「生育給付」，生育給付為生產當月投保金額的兩倍，以目前計算一胎就有3萬6,564元，若為雙胞胎還能按比例增給；年滿65歲，就能請領「老年年金」，老年年金依照繳費年資計算，年資愈久領得愈多；另外若是不幸遇故導致重度身心障礙、失去工作能力，可以請領「身心障礙年金」維持基本經濟生活；加保期間往生，支付喪葬費用家屬能請領「喪葬給付」，符合資格家屬也能請領「遺屬年金」，讓國民年金陪同被保險人及家人一起度過最艱辛的時刻。

▲台東縣政府表示，國民年金各項給付等問題，可就近向鄉鎮市公所查詢。（圖／台東縣政府提供，下同）

國民年金針對人生中的生、老、殘、死及遺屬都有保障，保障自己也保障家人。

積欠的國保費用太多，沒有能力一次繳清，國民年金有分期繳納的機制，只要符合欠費總額達新台幣3,000元以上，及個人綜合所得稅各類所得總額50萬元以下，即可向勞保局申請。目前所得負擔不起國民年金的費用，也不用擔心，可以向戶籍所在地公所申請「國民年金被保險人所得未達一定標準認定」，會依被保險人家庭所得審查，保費最多降到30%，而且減免後國民年金的保障不打折。

縣府社會處指出，國民年金針對人生中的生、老、殘、死及遺屬都有保障，保障自己也保障家人，台東縣政府在臺東各鄉鎮市公所派有國民年金服務員，民眾欲查詢國民年金年資、繳費狀況、各項給付等問題，可就近向戶籍所在地公所國民年金服務員查詢或電洽勞工保險局台東辦事處（089-318416）。

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