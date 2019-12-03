稱陸客來金門是「我們去北京中央爭取的」　陳玉珍遭來賓爆氣撻伐

▲ 立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳玉珍2日晚間在政論節目上，替國民黨不分區立委吳斯懷辯駁，更批評總統蔡英文的兩岸政策讓觀光客減少，甚至還脫口而出，大陸觀光客可以來金門，「是我們去北京的中央爭取的」，引來現場來賓議論。

陳玉珍在節目《鄭知道了》表示，我們的國家叫中華民國，而中華人民共和國在我們國家旁邊是一個很巨大的鄰居，難道兩岸要回到像過去一樣「不接觸」、「不談判」、「不妥協」嗎？

此時，主持人鄭弘儀與現場來賓表示「沒有啊，我們開放他的觀光客進來啊」，來賓苦苓反問陳玉珍，「我們每年跟大陸做多少生意？你們金門沒有大陸人來嗎？蔡英文有阻止嗎？」

陳玉珍則說，大陸客來金門，「那是我們去跟中央爭取的」，在場來賓聽到陳玉珍稱北京為中央頗為訝異，無奈表示「你把北京當中央啦？」陳玉珍回應，「你不能這樣講，我們去北京的中央爭取不對嗎？」

苦苓又的反問陳玉珍，蔡英文有阻止大陸客來金門嗎？陳玉珍說有「沒有」，那中共有阻止大陸客來台灣嗎？陳玉珍說「有」；現場來賓為蔡英文對大陸的立場爭論不斷。

陳玉珍表示，我們是一個小國在大國旁邊，要有智慧處理這件事，大陸欺騙你，你就要那麼誠實嗎？不管用什麼方法大家都要好來好去，讓人民生活過好日子比較重要，「我們沒有跟大陸說我們是同一個國家，從來都不是這樣子。」