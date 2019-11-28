若兩岸交流被阻斷　北京台研學者：將形成大陸「武統」條件





▲廈門環島路上，一國兩制統一中國標語。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

在香港示威、台灣大選鄰近的背景下，兩岸關係更為激化對立，面對民進黨改推「反滲透法」和強打統戰議題，北京台研學者李振廣說，這樣的傷害，即使選後說兩句好話，也很難抹平，與此同時，若民進黨達成幾乎阻斷兩岸各種形式交流的目的，「和平統一的希望就沒有了」，將讓大陸轉為以武力解決台灣問題。

針對近期兩岸關係動盪， 北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣日前接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，以間諜案和反滲透法來說，確實在每一次台灣面臨重大選舉時，民進黨都會操作類似議題，對兩岸關係有直接的傷害，也把兩邊民眾的感情隔的越來越遠。





▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／記者陳政錄攝）

他舉北京過去希望蔡英文能完成「未完成的答券」為例，現在已經沒有這種說法，原因在於兩岸關係的撕裂造成後，已難抹平，導致當前兩岸關係雖不至於到1995、1996年「台海危機」時的低點，但不排除有「重大風險。」

李振廣直指，重點風險的關鍵因素，其一在於蔡英文的副手賴清德，因為相比蔡一方面說「維持現狀」，一方面推行「去中國化」、「反共」等行為，賴更為直接，挑明自己是「務實的台獨工作者」，且因他擔任要職（前行政院長、副總統候選人），因此賴發聲時，陸方一定得有所舉動、做出回應，那將有可能進一步惡化兩岸局勢。

所以他說，「不論選前、選後，蔡英文能不能讓賴清德『閉嘴』，將會是穩定兩岸關係中，一個很重要的因素。」

▲蔡英文、賴清德登記參加台灣2020總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

李振廣進一步分析，大陸當前方針仍是以推進「和平統一」為主，並做好「反台獨鬥爭」的準備，而要達到和平統一的重要條件，就是能繼續推動兩岸交流。因為儘管和平統一無法一蹴即成，但有交流，陸方會認為兩岸才有「支撐點」。

李振廣說，民進黨目前的作為，包括國安五法，和先前的中共代理人法，到現在的反滲透法，意圖很明顯，就是讓兩岸交流切斷，讓大陸與台灣「脫鉤」，這對大陸來說是一個很嚴重的問題，「想要兩岸一家親，但現在不讓」，結果是大陸對台灣，只剩下「非和平方式。」

他坦言，大陸若推動非和平方式，達到兩岸統一，國際上的阻力一定會有，包括來自美國等西方國家，「那就要看大陸的決心，跟台灣執政者的態度了。」

時間遲到了！