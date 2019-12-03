懷疑有新歡！她剛動完子宮手術　前夫性侵並尿尿…重判3年10月

▲桃園市某男子於2015年8月間，懷疑前妻有新男友，不顧才做完子宮手術硬上造成血流滿地，還毆打尿尿在其嘴裡遭法院判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某男子與前妻離婚後，於2015年間懷疑前妻有結交新男友，醋勁大發下不顧其才做完子宮懸吊手術，趁機質問痛打，還說要滿足她，不顧前妻喊痛，接連以指侵、性侵方式凌辱致其血流滿地，還逼迫為他口交，尿尿在前妻嘴裡洩恨，前妻趁機脫逃後提告，事後同意和解並撤回傷害部分，法官審理後依強制性交罪判處男子3年10個月，本案還可上訴。

檢警調查，男子與前妻離婚後仍同住同住處，男子察覺前妻與某位男性友人來往密切，2015年8月28日上午8時許，藉故質問前妻並趁機毆打扯髮打耳光，後來拉到2樓以手指、生殖器連續性侵，前妻因才動完子宮懸吊手術，被男子性侵過程時頻頻喊痛，但男子依然硬上導致女子血流滿地，後來甚至在口交時還尿尿在其嘴裡，女子後來趁男子睡著了，從後門逃脫報警處理。

前妻向檢警指稱，她與前夫離婚後因小孩關係才繼續同住，但前方卻因故懷疑她另有新歡，案發當天醋勁大發向她丟啤酒罐還拿奶粉罐亂砸，後來又說要「滿足她」，強行脫去她的褲子以指性侵、逼其為他口交，她雖喊痛仍被拉扯髮還拖上2樓，因才動完子宮懸吊手術，但前夫卻要硬上，過程中下體發生劇痛血流的滿床單與地上，還逼口交後尿在她嘴裡與身上，甚至逼她下跪道歉。

前妻友人也指證，當天接到女子電話一直哭，到安置處所接她時全身都是傷，還說被前夫強姦與痛毆，驗傷報告也指出女子全身多處擦挫傷，下體有撕裂傷。

地院法官審理時，男子否認犯行，辯稱和前妻是合意性交，早上送完小孩去上學，後來聊天聊得不開心就睡著了，否認前妻指證指侵與性侵一事；但事後，前妻同意就傷害部分撤告，法院審酌，男子明知前妻才動完子宮手術，身體尚待復原，卻以暴力手段強制性交，造成對方身心傷害，男子犯後未坦承，且犯後態度不佳，法官審理後依強制性交罪判處有期徒刑3年10月。

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