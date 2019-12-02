板橋「滷肉飯千金」暗夜返家險遭擄　2煞埋伏疑熟人操控...警鎖定查緝

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家在地經營40年的滷肉飯老店，因為CP值高讓老饕不斷再訪，不料老闆的千金1日晚間9點多回家，經過裕民街66巷口時，突然有一輛埋伏轎車開到她身旁，車上一名男子要強擄她上車，讓千金嚇得大聲尖叫、死命掙扎，所幸對方沒有得逞，轄區警方仍在追緝嫌犯當中。

附近的住戶表示，當時聽到有人尖叫第一時間就跑出來查看，結果已經沒有看到車子，就看到一名女子靜靜的走回去店哩，然後放聲大哭，她說有一輛白色的車子，要把她強拉上去。

▼板橋滷肉飯千金回家險遭擄走。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，32歲的何姓女子是一家知名滷肉飯老闆的千金，一碗滷肉飯只要15元，吸引板橋在地饕客，店內時常客滿得排隊，而何女平時在店內上班。當晚9點多下班後，她手中提著一袋食物要走回家，不料在巷口埋伏了一輛白色轎車，在何女開鎖準備要上樓時，歹徒突然上前試圖將她強拉上車，好險何女雙腳下蹲、身體重心轉移，瞬間讓歹徒拖不動，歹徒眼見無法得逞，只好放手倉皇上車逃逸。

警方調查何女並未與人有債務糾紛，不知為何被強押上車，而滷肉飯店老闆也強調「很單純，平時都在這裡做事」，並沒有在外與人結怨，目前警方鎖定犯案的車輛及2名犯嫌，正在積極追緝當中，要盡速連繫車主到案說明。

大街上恐怖擄人的過程被附近民眾目擊，在臉書不公開社團「我是板橋人」貼文，要板橋民眾小心注意安全，網友看到直呼「好可怕！」、「現在治安到底是出了啥問題」。

▼網友目擊擄人過程，貼文要民眾小心，警方正積極追緝中 。（圖／翻攝自臉書）

