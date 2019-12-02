4大電商雙12暖身開跑　把握年終壓軸好康優惠買好買滿

▲雙11沒買夠，雙12讓網購族把握最後一波機會買好買滿。（圖／翻攝自東森購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購年終壓軸雙12登場，由於歲末迎來聖誕節、過年等節慶，此時不但是送禮旺季，也是許多人喜歡玩交換禮物的時節，為了再創雙11熱潮，目前有4大電商陸續上檔了雙12暖慶優惠活動，讓網購族可以把握年底最後一波機會買好買滿。

東森購物12/2上午10:00～12/13上午10:00強打「1212超級BUY」，祭出館別特殺專區、集氣搶12元商品、新會員滿額送泡湯券、萊爾富超取送焙茶可可等，雙12另一重點就是在每日12:12、15:12、19:12、23:12等4個指定整點時間，發放121元、1,212元或2,424元限量折價券，讓消費者搶到可現買現折再省一筆。

搭配東森購物20週年慶最終戰，只要於電視、網路、MOD、型錄、IB、OB等通路消費，即回饋20%東森幣，還可參加全通路活動「把幸福抽回家」，每天抽出電動平衡車、饗食天堂雙人餐券與85度C蛋糕6吋等獎項各1名幸運兒之外，每月再大手筆加碼抽1人可獨得10張日本東京來回機票。

▲Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙12暖慶活動即日起至12/8火熱開跑。（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙12暖慶活動開跑，即日起至12/8期間，除狂發上億折價券，雙平台百大品牌上萬件商品3折起、消費滿3,000元享300購物金、單日集滿4筆快速到貨訂單送168購物金、再推跨店滿減最高送1,200元、99元免運專區等，購衷心會員刷Yahoo聯名卡最高享18%回饋。而雙11吸引超過10萬買家熱烈參與的「1元押寶」活動，此次也將擴大規模舉辦，推出Macbook Air、Tiffany&Co.鑽石項鍊、GUCCI牛皮短夾、iPhone 11、Dyson空氣清淨機等萬元商品有機會1元帶回家。

▲蝦皮購物雙12主打全面5折起、120%蝦幣回饋。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物推出「12.12狂歡生日慶」，攜手上萬店家祭出免運優惠，至12/11暖身期間，天天豪灑全站0元免運券，並首次祭出「120%蝦幣回饋」，凡結帳即可享1.2倍蝦幣回饋，集滿12蝦幣還可於每天11:00、23:00兌換0元免運券、蝦皮商城5折券；全新打造的「蝦選之夜」活動，凡登記即有機會抽中0元免運券，下單12筆加碼抽價值萬元隱藏大禮。另外，每天11:00再推一場「蝦享趣」，凡邀請4位朋友進入活動頁面即可贏得蝦皮商城1折券，最高現省1,212元。

樂天市場主打年終最大檔「雙12 Super Sale」，活動自12/2上午10:00至12/16上午9:59開跑，祭出五重商品天天整點瘋搶1折起、狂撒3,000萬折價券、領券最高再折1,620元、天天點數送、刷指定信用卡最高可享25%回饋等多項好康優惠。

