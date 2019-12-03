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T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速

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▲▼T-mobile 5G。（圖／取自MacRumors）

▲T-mobile 稱其在美國首推 5G 網路。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

美國第3大電信營運商T-Mobile 2日在官網發布，已經啟動600MHz的5G服務，服務範圍覆蓋美國2億多人口和5,000多個城鎮，涵蓋面積超過100萬平方英里。

T-Mobile的5G速度確實比4G快，但目前仍無法達到mmWave技術所能達到的更快速度，不過，mmWave技術也有缺點，它對建築物、樹木和其他障礙物的干擾，比較敏感，因此最適合在人口稠密的城市地區使用。

T-Mobile的5G網路，則採用600MHz，範圍比mmWave 5G網路更大，T-Mobile執行長John Legere表示：「5G已在全國範圍內發展，這是人們邁向5G巨大的一步。我們致力於在全國內建立廣布且深入的5G，這只是這趟旅程的開始。」

T-Mobile表示，自家的5G網路遠遠超出了其他營運商提供的5G網路限制，可將5G帶給更多地方的人，覆蓋範圍可在T-Mobile網站的地圖找到。據T-Mobile稱，與全美第四大的無線電信商Sprint合併案完成後，新的公司將能夠進一步擴展其5G網路。

外媒MacRumors 表示，當前尚無與T-Mobile的5G網路兼容的iPhone，蘋果計劃在2020年才會發布首款支持5G連接的iPhone。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

▲T-mobile 的 5G 網路。（影／取自Youtube／T-Mobile）

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