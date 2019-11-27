忙要用對地方！崴爺：電信瑣事全交給中華電信網路門市　漫遊、繳費一鍵搞定

▲不「斜槓」你就注定被淘汰？除了多重收入，更是多重人生？！（影／ETtoday)

▲在斜槓的日常，要找到對的方法，才能找出金錢以及時間。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

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「在斜槓的日常中，金錢和時間都是靠對的方法找出來的。」，知性網紅、斜槓大叔「我是崴爺」，把每一次的工作，都當成是被看見的機會，將自己當成「品牌」經營，創造出多重身份，成為一個成功的斜槓創業家。因為工作所需，常要當起空中飛人的他，靠著中華電信網路門市，省去許多時間以及容易忽略的小細節，替自己創造更多價值。

聊起自己的「多重身份」崴爺笑著說，並不是自己要趕流行，才把自己搞得那麼忙，反而這應該是現在社會「生存的必要」。他指出，很多人新鮮人認為只領一份薪水就好，但如果將自己當成品牌經營，把握住每一次機會，只要建立起自己個人的品牌，將工作範疇延伸到更多領域。

▲將自己當成品牌經營，就能嘗試更多項目，替自己增添價值 。

對於工作，崴爺也堅持一個原則，那就是「絕不屈就不喜歡的工作」，而且要想辦法提升自己的專業能力，絕對不要空想而不行動，這樣永遠不知道自己適不適合，一旦嘗試後發現不適合，也要果斷結束，不要再浪費時間。而對於每個能夠把握住的機會，都要勇於嘗試，他說，給自己設限是希望45歲前一定要退休，所以現在才會讓自己這麼忙碌。

就因為身為一個斜槓大叔，更要把握每分每秒。常需要飛世界各地開會的他，最需要的就是隨時保持網路、電話暢通，但難免有時候太忙，到了機場才發現到漫遊或是網卡忘記準備。以前必須要到實體門市才能申請，但現在只要下載中華電信App，就可以線上即時處理好漫遊的問題，也可以隨時查看用量，一發現不夠立即追加，省去前往實體店面的時間、也不需要一直更換網卡，間接創造出更多價值。

▲用中華電信網路門市一次搞定所有事情，免到門市、免換卡無形節省出時間創造更多價值。

就像現代人都會有的毛病，就是忘記電話的繳費時間，常常不小心就被停話，或是流量超過不能上網焦慮症開始發作，這時候就要靠神隊友「中華電信網路門市」了！除了定時提醒繳費時間，所有合約、繳費、漫遊相關問題，只要透過App通通一鍵搞定，操作起來十分容易。

此外，中華電信還會不定時推出網路門市「專屬優惠」，例如最近推出的「金好講398」，每個月就有6G的用量，不僅可以隨時在App上追蹤用量，以防自己超量使用外，網內互打免費，網外以及市話都有贈送分鐘數，一個月只要398元，十分划算。就像崴爺說，斜槓日常就是要想盡辦法，把金錢以及時間從哪邊擠出來，就是要靠這種對的方式找出來的，中華電信網路門市幫你解決所有繁瑣的雜事，陪伴你一起打拼事業。

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