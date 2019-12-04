保險業務員騎黃牌失控撞貨車亡　好友湧臉書哀悼貼文…好好休息吧！

▲傅男工作表現優異。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名在壽險公司擔任業務員的28歲傅姓男子，4日上午9時許，騎黃牌重機過彎失控打滑至對向車道，遭貨車輾斃，好友們聽聞紛紛到他臉書留言悼念「好好休息吧，我親愛的朋友」，還有這星期要結婚的好友不敢置信他的離世「不是這禮拜要參加我婚禮嗎？」，公司同事也難過不願做出回應。

▼好友湧入臉書留言哀悼 。（圖／翻攝自臉書）

據了解，傅姓男子4日上午騎乘黃牌重機往林口方向行駛，行經大科路彎道壓車過彎時，整輛車突然失控打滑，連人帶車越過雙黃線衝向對向車道，撞上往泰山方向行駛的貨車，當場被輪胎輾過受困車底，經緊急送醫仍傷重不治。

傅男離世消息一出，個人臉書立刻湧入好友留言，難過地要他一路好走，「以後每場聚會還是有你的位置，好好休息吧，我親愛的朋友」、「不是這禮拜要參加我婚禮嗎？這個月還要一起去泰國，下個月還要一起去看NBA欸，你忘記了嗎」、「不痛了，我知道你工作辛苦，好好休息吧，來生有機會再當兄弟」

▼好友要他好好休息吧。（圖／翻攝自臉書）

傅男在新北市新莊區一家壽險公司擔任業務員工作，表現優秀，臉書還被標記在一場榮譽宴，上面寫著「只有菁英才能吃，我剛好就是！」，公司同事得知憾事，均不願發表任何回應，僅低調地說「謝謝！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼好友到臉書哀悼貼文，希望來生再當兄弟 。（圖／翻攝自臉書）

▼傅男壽險公司同事難過不願回應 。（圖／記者陳以昇攝）

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