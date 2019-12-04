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社會 社會焦點 保障人權

產險員重機殺彎失敗遭輾身亡　前晚跑完蘇花剛PO「500公里平安到家」　

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記者陳豐德／新北報導

一名在產險公司上班的傅姓男子，平日喜歡跑山，3日晚間才完成蘇花來回加北宜約500公里的旅途，4日早上疑似要去林口長庚醫院求診，不料在經過泰山區大科路時，殺彎時失控滑行到對向車道，被貨車當場輾過受困車底，退休的父母親接到消息趕至醫院看兒子最後一面，哀求醫師「救救我兒子」，可惜仍回天乏術。

▼傅姓重機騎士前一晚剛完成500公里的蘇花來回旅途。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼泰山死亡車禍傅男前一晚限時動態寫下500公里平安到家。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

28歲的傅姓男子是名熱愛騎乘重機出遊的青年，臉書及個人IG上擺滿各式追焦照片，紅、黃牌車款他都時常騎乘，此外還熱愛健身，一身結實的肌肉讓友人大讚「肌肉棒子」、「可以不要那麼壯嗎，學長？」

就在事發的前一天，他還在坪林牌樓打卡拍下心愛的重型機車，現實動態內並寫下「蘇花來回＋北宜，騎好騎滿」，返家後在停車場還標示「五百公里平安到家」，可見前一晚騎乘重機暢遊宜蘭讓他心滿意足。而友人表示，傅男有免疫失調問題，4日當天疑似要前往林口長庚醫院看診，不料同事聯繫不上他，打了電話才發現他人已被送往醫院急救。

▼傅男喜歡騎乘重機跑山旅遊。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼傅姓重機騎士平時喜歡跑山旅遊，前一晚剛完成500公里的蘇花來回旅途。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

據查證，傅姓男子當時騎乘黃牌重機G-Dink往林口方向行駛，行駛到大科路的彎道時疑似過彎時速度過快，整輛車壓彎失控，傅男連同重機瞬間偏移到雙黃線左側的對向車道，與41歲的張姓貨車駕駛（往泰山方向）對撞，傅男當場被輪胎輾過，一度受困在車底，而重機碎片四散、汽油流滿地。

警方調閱監視器後，確認是傅姓男子失控跨越雙黃線至對向車道，而貨車司機遭撞後第一時間就煞停，並下車查看騎士傷勢，騎士在11時急救無效宣告死亡，而肇事的張姓貨車司機酒測值為0，向警方表示當下自己來不及反應，騎士就過彎打滑朝他撞來，警方訊後將依過失致死罪嫌將他送辦，詳細的肇事責任仍待警方進一步分析。

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▼傅男經常健身擁有精壯身材。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼傅姓重機騎士平時喜歡跑山旅遊，前一晚剛完成500公里的蘇花來回旅途。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼泰山死亡車禍傅男前一晚限時動態寫下500公里平安到家。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▼傅男經常跑山體驗騎乘重機樂趣。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼傅姓重機騎士平時喜歡跑山旅遊，前一晚剛完成500公里的蘇花來回旅途。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▼傅男過彎時失控滑至對向被貨車輾過。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山區一名黃牌重機騎士與貨車對撞一度受困車底。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼傅姓重機騎士平時喜歡跑山旅遊，前一晚剛完成500公里的蘇花來回旅途。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

▲▼泰山黃牌重機過彎失控跨雙黃線對撞貨車。（圖／記者陳豐德翻攝）

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