金廈通電方案2020完成！　正委託台合作方開展研究

▲去年8約福建向金門地區供水工程正式通水。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／廈門報導

「新四通」正如火如荼展開，福建省台辦今（3）早在政策說明會上指出，自去年8月實現向金門通水以來，累計供水390萬噸，通電的方案也已初步確定，正委託台灣合作方開展可行性研究，預計2020年完成。

大陸國家主席習近平1月初指示應促進與金門、馬祖「新四通」後，福建省長唐登傑隨後在福建兩會上表示，將全力推動與金門、馬祖通水、通電、通橋，並強調去年與金門通水，實現了「共飲一家水」的美好願景。

隨後大陸國家電網福建公司便於1月底表示，已完成福建沿海地區向金、馬聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施，就可以供電。通橋方面，福建省委書記於偉國於7月19日提到，在技術、資金沒有帶大問題，民眾意願也很強烈，不過關於「四通」的時程表，「我們是想能通則通，能快則快，但有些事情不取決於我們。」

▲ 福建省台辦政策說明會 。（圖／主辦單位提供）

如今福建省台辦在今日的政策說明會上，公佈了「新四通」最新進展，「已與金門、馬祖召開電力聯網研討會,方案已初步確定,正委託台灣合作方開展可行性研究,預計2020年完成；廈金、榕馬通橋項目已分別提出線路比選方案，並開展大陸側的測量、地勘作業。」

會上指出，在行業標準共通方面，台灣地區標準化(廈門)研究中心已獲批設立,平潭率先構建覆蓋台灣職業資格、企業資質、商品檢驗的「全鏈條」採信體系，完成134大項兩岸職業資格比對,已頒發500多本採信證書。

說明會提到，目前已對1.3萬項現行有效的台灣地區標準進行分類歸檔，為標準使用者提供便捷高效的快速檢索服務；與台灣有關方面聯合啟動「台式烏龍茶」等兩項國家標準的研制工作；在LED、凍魚、服裝等方面著手開展標準的比對分析。

▼對於通電一事，陸委會曾回應稱，金門10年內無供電疑慮，故現階段無必要性、急迫性。（圖／金門縣政府）