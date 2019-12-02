不留餘地砍除！她怕落葉阻排水…花4千「處理」頂樓樹　鄰居心碎了

▲婦人花錢把鄰居種在頂樓屋凸出的各種樹砍除遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

台北一民宅頂樓屋凸種了許多枇杷樹、蓮霧樹、龍眼樹等樹木，好不茂盛！但一名婦人認為其樹葉若掉落在住處遮雨棚上，可能阻礙排水，竟擅自花4000元請人來「處理」鄰居的愛樹們。鄰居發現愛樹都被砍除，憤而提告！台北地院依毀損他人物品罪，處婦人拘役15日，可易科罰金1萬5千元。全案可上訴。

4月2日上午11時許，婦人雇請工人至頂樓施作防水工程，並指示工人處理頂樓屋凸上的樹木，工人便把那些樹自根部以上砍除。然而婦人否認毀損，辯稱只是請工人「修剪」，沒有砍樹等語；辯護人也說，樹木並未死亡，還長得越來越茂盛，所以客觀上無毀損，加上婦人只是擔心那些樹會造成危險才請人修剪，並無毀損的想法，且工人在修剪時，婦人不在場，婦人不清楚實際修剪情況，因此也沒有毀損犯意。

工人出庭「關鍵」作證稱，當天婦人在樓下看著樓上，跟他說凸出來的部分危險，叫他順便「處理」一下等語。法官認為婦人指示用語是「處理」而非「修剪」，手段較重，判斷婦人應可預見樹木會被砍除等結果，加上「處理」完後，確實破壞了植物美觀，已達毀損程度，因此考量婦人無前科、事件源於鄰里糾紛，犯罪動機惡性不高等一切情狀，判婦人犯毀損他人物品罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。

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