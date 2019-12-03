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區選是非建制派「早有預謀的奪權」！何君堯：不讓「犯罪份子」參選

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▲▼何君堯認為這次選舉結果相當異常。（圖／翻攝自何君堯臉書）

▲何君堯認為這次選舉結果相當異常。（圖／翻攝自何君堯臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波讓香港政治版圖變天，港民在此次區議會選舉選出不少泛民政黨人士及政治素人。立法會議員何君堯在今屆區議會選舉中落敗，未能連任。他日前接受《環球時報》訪問時稱，要盡快推進司法改革，以及考慮提高選舉門檻，不能讓「犯罪份子」參選。

據《香港01》報導，何君堯稱，今次區議會選舉是非建制派「早有預謀的奪權行動」，下一步是立法會和特首選委會；建制派和港府要團結一致，以認真態度去面對。

他分析指，非建制派在明年立法會選舉，有可能衝擊多數席位，甚至有可能拿下立法會主席一職。

▲▼香港區議員選舉。（圖／路透）

▲香港區議員選舉，民主派大勝。（圖／路透）

何君堯建議，盡快推動司法改革，改善現階段「司法無力懲治犯罪行為」的現狀，以及考慮提高門檻，不讓「犯罪份子」參選。

而建制派當務之急，何君堯表示，要繼續做好服務群眾的工作，「我在區議員這個崗位上『下崗』了，但這不代表我離開了那裡的市民，服務屯門社區仍然是我工作中重要的一部份，我仍然會一如既往地為大家提供幫助。」

此外，他又批評香港的教育，「要馬上推行國民教育，並取消那些在課堂上散布反華、港獨言論的教師資格。」

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