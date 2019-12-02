「壽險業務大軍」全面流失…多數轉往保經代！國泰人壽、安聯人壽菁英團隊逆勢增長

▲安聯人壽。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

保險業正面臨業務員出走窘境！壽險公會統計資料指出，壽險公司業務員登錄淨增加人數，累計至今年9月底才終於轉正，10月底登錄人數較去年底淨增加僅2348人，主要來自前兩名的國泰人壽和安聯人壽，預估今年可能是近6年業務員人數增加最少的一年。對此，壽險業者表示，不少業務員都轉往保險經紀人公司、保險代理人公司發展。

壽險公司轉型主力業務，導致業務人員漸漸流失。根據壽險公會統計，截至10月底壽險業務員公會登錄人數為22萬2752人，較去年底淨增加人數僅增加2348人，主要人數貢獻來自前兩名的國泰人壽和安聯人壽，其中，安聯人壽的業務團隊淨增加近600人。

其他壽險公司的業務員人數都呈現下滑變化，壽險業淨流出人數，截至10月底，前3名分別是三商美邦人壽減少2002人，南山人壽減少1367人，以及台灣人壽減少266人；原因可能是高階人事異動、主力商品調整、或是公司系統引發爭議等。然而，保經代人員卻逆勢增加6800多人，顯見流出的業務大軍主要轉往保經代公司發展。

▲安聯人壽總經理林順才（左）與安聯人壽業務長楊國基比出「5」手勢，宣示2020年「安聯業務大軍」衝上5000人。（圖／安聯人壽提供）

什麼原因讓安聯人壽的業務人力成長最為快速、總人數位居第二？安聯人壽業務長楊國基向《ETtoday新聞雲》記者表示，最主要的增員策略，是讓業務員具備公司品牌的認識與認同，建立在錄取前的面試與平時的訓練。當安聯人壽的業務員對內感到驕傲、對外又感到信心，推廣業務發展時較其他同業容易；安聯重視職場倫理，主管猶如職涯上的貴人，同仁們自然有感恩的心。

楊國基指出，安聯人壽的優勢是，組織架構的收入是擴大的制度，這個面向與條件不輸給業界其他公司。在訓練方面，安聯人壽每年花費龐大的預算，引進國外的培訓課程提供同仁學習，例如LIMRA、Kinder Brothers等專業課程，成為了公司內的教育內容；培育同仁、提高專業能力之外，也讓新進同仁感受到公司對業務員的投資。

至於會不會擔心同業公司挖角？楊國基表示，安聯人壽比較不擔心這個問題，因為安聯賣80%、90%左右的商品都是投資型保單，當業務員離開安聯而選擇業界其他公司任職，若沒有強力的後台和資源，就比較不容易發揮保險專長，「當公司重視數位化轉型與訓練，使得同仁們都認同公司品牌，增員就能逆勢成長。」

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