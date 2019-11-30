儲蓄險「死亡保障比重」拉高…準備漲價了！金管會下週公布詳細標準

▲金管會主委顧立雄（右二）出席2019台北金融科技展。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

金管會為了抑制壽險公司熱賣儲蓄險的亂象，日前已經公布調降保單新契約的「責任準備金利率」，明年儲蓄險保費勢必會上漲；此外，也預計對儲蓄險保單訂定「死亡保障門檻」，使得壽險市場傳出明年儲蓄險保費將漲10%以上，保單的儲蓄成分也大幅減少，預計12月3日公布詳細的標準和內容。

金管會各幣別新契約責任準備金利率調整方案，從2020年起，壽險業發行新保單，新台幣、美元及人民幣保單責任準備金利率將調降1碼，其餘澳幣、歐元保單也有調整，預計明年1月1日正式上路。

此外，金管會也與壽險公會溝通，將儲蓄險的「死亡保障占保單價值」門檻比重，提高至超過100%以上，而且不同的年齡層有著不同的比重標準，確定要減少儲蓄成分，詳細數字將於下星期公布標準。

消息一出，壽險市場認為金管會砍殺儲蓄險的生存空間，「儲蓄險即將改版，甚至引爆絕版潮。」對此，金管會認為，此次調整目的是為了要把保障比重拉高，因為保單就是保障，而不是理財的工具；換句話說，儲蓄險要含有保障成分，才能回歸保障的本質。

保險局也提醒，壽險業者應確實衡酌外在市場利率，選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多加銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務的經營。

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