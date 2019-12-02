「業務大軍」突破4000人！保險業人力成長率冠軍　安聯人壽明年鎖定5000人

▲安聯人壽總經理林順才（左）與安聯人壽業務長楊國基比出「5」手勢，宣示2020年「安聯業務大軍」衝上5000人。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會統計資料指出，壽險公司增加業務員人數速度明顯放緩，預估今年可能是近6年業務員人數增加最少的一年。不過，安聯人壽2日卻表示，「安聯業務大軍」逆勢成長，增加業務員人數創歷史新高，12月起正式突破4006人，預計今年底前再趁勢搶攻增員計畫，可望增至4100人，明年更把目標放在5000人。

根據壽險公會統計，2019年壽險公司業務員登錄淨增加人數，累計至9月底才終於轉正，截至10月底壽險業務員公會登錄人數為22萬2752人，較去年底淨增加人數僅增加2348人，各家壽險公司的業務員人數都呈現下滑變化。

安聯人壽表示，今年10月底止，業務菁英人數破3800人，較去年同期大幅成長逾23%；前10月增加的業務菁英團隊近600人，不僅佔業界登錄淨增加人數近24%，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司。而年底也將啟動增員活動，除了邀請巨星歌手演唱表演，更力拚2020年目標邁進5000名業務大軍的增員。

安聯人壽業務長楊國基指出，安聯人壽除了透過創新管道招募人才之外，更積極發展新人培育的留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20%的年度目標邁進。

楊國基說，2019年在業務團隊擴增的部分平均每個月都有穩定的成長，業務員登錄淨增加人數近600人為業界第2名，僅次於國泰人壽，人力成長近24%，是今年以來業界人力成長最快速的壽險公司，「一切成功的表現均來自我們增員及組織發展策略得宜；展望未來，安聯也將以無比的衝勁向前飛躍成長，挑戰2020年業務人數突破5000人的年度目標。」

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽的業務績效，除了優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展的數位服務生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位管理及招募工具，大幅提升業務菁英的業務能力，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

林順才指出，在「全面發展數位化」的營運策略下，安聯一方面希望能協助旗下業務員在Fintech浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機；另一方面，也希望數位發展的布局，能讓更多年輕族群感受到安聯人壽的「活力」而加入。