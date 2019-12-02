壽險公司多不調降宣告利率　利變保單回饋金免驚會縮水

▲11月股債市場回溫，多數壽險公司12月都沒有調降宣告利率。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰搖擺不定，市場提高美國聯準會（Fed）明年的降息預期，不過由於11月股債市場回溫，壽險公司大多沒有調降宣告利率，代表保戶領到的增值回饋分享金也不會跟著縮水。

根據台灣人壽最新公告調整各幣別宣告利率資料顯示，12月並沒有調整各幣別的宣告利率，其中人民幣、澳幣利變保單的宣告利率雙雙維持在3.22%，而美元、新台幣則為3.6%、2.52%；其餘國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、新光人壽、南山人壽、元大人壽等保險公司也沒有調整宣告利率的計畫。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利用。

一家不調降的壽險主管透露，壽險公司決定是否調降宣告利率，要看股債市場的表現，以往從保戶收到的保費做投資，若無法產生好的報酬率，無法承諾給保戶同樣的宣告利率，這時就會調降宣告利率，避免出現虧損的情況。

該名主管進一步指出，這次經過內部會議重新檢視後，認為資本市場有回溫的跡象，且美國債券利率沒有持續走滑的趨勢，最後決議不用調降保單的宣告利率。

金管會保險局官員指出，過去監理上，確實有發現宣告利率過高的情形，因此要求保險公司須以健全經營為首要考量。至於宣告利率是否調整與企業投報率有關，壽險公司要考量費用和經營成本等，須回歸商品設計和資金運用的結果。