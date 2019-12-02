新竹台大生醫分院17日正式營運　7科門診20急病床！2020再增急診服務



▲台大醫院新竹生醫園區分院，將於本月17日正式營運。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

地方企盼多時的新竹台大生醫分院，新竹縣政府已於11月18日核發開業執照，訂於12月16日下午2點開幕、17日正式營運。新竹生醫園區分院余忠仁院長、副院長袁瑞晃、台大醫院竹東分院詹鼎正院長等人，2日下午前往拜會縣長楊文科，說明新竹生醫園區分院的最新進度。

▲新竹生醫園區分院余忠仁院長、副院長袁瑞晃、台大醫院竹東分院詹鼎正院長等人，2日下午前往拜會縣長楊文科，說明新竹生醫園區分院的最新進度。



余忠仁院長表示，國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院初期的診察科別，包括內科，外科，婦產科，兒科，麻醉科，骨科，神經科，共7科，並開設急性一般床20床，門診診療間16間。目前新竹生醫醫院也提出擴增規模的申請，將增加22床急性一般床、血液透析8床及放射科，新竹縣政府衛生局將於12月3日依據醫療機構設置標準審核，若符合規定，可望於16日開幕時同步啟用。

至於急診室部分，因為部分精密儀器設備尚未完成驗收以及人員調度配置等相關問題，預估要等到2020年2月才會開始營運。余忠仁說明新竹生醫醫院特色，將針對腫瘤、心血管、神精醫學、生殖醫學及重症醫學，提供台大醫療中心級的服務，2020年第二季開始，還會提供複合式手術室，進行困難度高的手術。

余忠仁表示，新竹台大生醫分院2020年底可望開設250床住院醫療服務，2023年第二期大樓啟用後，衛福部許可的728病床 (500床一般病床、228床特殊病床) 可以全開。

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