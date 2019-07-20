挪用收銀機4130元　停車場收費員吐出38萬換脫身

▲黃男挪用收銀機內的現金4130元，最後要付出38萬的代價。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

黃男任職於台大醫院新竹分院停車場管理員一職，因挪用收銀機內的現金17次共4130元遭到法辦。由於院方與黃男對於和解金額差異過大，始終無法和解，最後，黃男捐出20萬做為院方急難救助基金，而法官也考量黃男犯後態度及家庭狀況，依業務侵占罪，累犯，判黃男6月徒刑，易科罰金18萬元。

台大醫院新竹分院一名約聘的停車場收費員黃姓男子，見醫院停車管理鬆散，心生貪念，2017年8月到10月間，偷偷收走了停車場內收銀機內的錢，17次共4130元挪做個人私用，事後院方發現黃男私下取消停車場交易次數過高，行跡詭異，經調閱監視器才發現黃男私吞公款的惡行。黃男發現侵佔公款曝光，經台大新竹分院調查時坦承，遭到醫院送辦。

黃男向法官坦承全部犯行。法官審酌，黃男曾犯酒駕公危案，遭判刑3個月，且還在苗栗家樂福連續偷洋酒、肉乾等前科素行，遭判拘役，素行前科不良，但他未能謹守分際，僅因貪圖一己私利，利用其擔任收費員職務之便，多次將其收取之停車費擅自挪作私用，導致台大醫院新竹分院財務損失，應予非難。

考量被告坦承犯行，且試著與台大新竹分院洽談和解，因雙方金額落差過大，無法和解，事後他捐了20萬元給台大新竹醫院新竹分院急難救助帳戶，審酌其犯後態度及家庭狀況，因此依業務侵占罪，累犯，判黃男6月徒刑，易科罰金18萬元。

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