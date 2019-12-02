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中嘉有線電視與LiTV合作　有線、網路電視直接看

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▲▼中嘉有線電視與本土OTT龍頭LiTV影視合作（圖／中嘉提供）
▲中嘉有線電視與本土OTT龍頭LiTV影視合作（圖／中嘉提供）

記者陳世昌／台北報導

中嘉有線電視bbTV 2日宣布與本土最大OTT TV業者LiTV線上影視合，讓有線電視觀眾透過遙控器，也可以在電視上收看網路戲劇、綜藝節目的隨選視訊。

中嘉早於2017年即與電影片商CatchPlay獨家合作，提供付費隨選影片服務，讓有線電視電視機上盒不只能被動看有線電視頻道，還能主動隨選看國內外高畫質電影、影劇、節目。這次則是與OTT TV合作，在明年2月29日前續訂不中斷的話，可以加付49元看LiTV全部的戲劇+綜藝內容。而且是可以直接用遙控器選、直接在電視上看，比起在電腦或手機、平板收看的體驗很不一樣。

但用戶需先安裝雙傳輸規格的機上盒，若用戶既有機上盒規格不符，中嘉可以更換為適用的型號，不用額外再付錢。

中嘉行銷長謝曉琳表示，民眾不是不看電視，而是不看不好看和沒有選擇的電視，中嘉順應市場需求導向必須提前快速反應，初期先將既有機上盒調整開放讓更多內容能進來，讓既有用戶立即就能享受到多元影音服務，緊接著就是推出全開放式系統的Android機上盒。

中嘉有線電視旗下有線系統台
基隆 吉隆
台北 長德
台北 麗冠
台北 萬象
新北 新視波
新北 家和
桃園 北健
台南 三冠王
台南 雙子星
高雄 慶聯
高雄 港都
 

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