叫我廚神！宜蘭12支技藝達人14日展廚藝　國際名廚江振誠代言提攜後進

▲代言「2019宜蘭真工夫 創意料理技藝達人」國際名廚江振誠（上圖左2）展廚藝。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

叫我廚神！「2019宜蘭真工夫 創意料理技藝達人」競賽活動的決賽12支隊伍，將於12月14日上午，在宜蘭羅東文化工場棚架廣場舉辦，宜縣府特別邀請國際名廚江振誠擔任活動代言人，期望藉由江振議的經驗傳承，激發出宜蘭技藝達人的廚藝與創意。

邀請到國際名廚江振誠代言「2019宜蘭真工夫 創意料理技藝達人」競賽活動，宜蘭林姿妙縣長表示，江振誠享譽國際，宜蘭的土很黏，讓江振誠定居在宜蘭，當縣府邀約江振誠幫宜蘭代言時，他一口就答應。

林姿妙指出，「宜蘭真工夫─技藝達人」這項活動是縣府與江振誠合作的第一步，今年期望能透過「傳承」這個理念，在傳統中融入年輕朋友的創意及活力，創造出在地的人文風景美學，也產製出屬於宜蘭的創意菜譜、創意料理。希望藉由國際名廚的帶領，讓更多年輕朋友願意投身於技藝的領域。

林姿妙說，縣府2020年將成立青年事務科，作為服務青年及推動青年化政策的總窗口，江振誠也將擔任青年事務委員會委員提供建言，而宜蘭天然資源豐沛，風景優美、農特產品品質優良、豐富的文化歷史，縣府希望與江振誠共同合作，把宜蘭的美、宜蘭的好，推廣出去，讓全世界都知道，進而來到宜蘭旅遊。

為傳承與推廣傳統技藝文化，宜縣府自2013年起舉辦技藝達人競賽。有別以往，2019年以2至3人為一隊，每隊其中1名選手年齡須小於30歲，讓整個比賽年輕化；再者，參與決賽的12支隊伍須採用在地食材，融入各鄉鎮市風景、人文或特色，創製出屬於宜蘭的創意菜餚。

在活動代言記者會上，江振誠以細緻手法料理食材及擺盤，讓以主食材是鴨賞的色香味俱全的創意菜餚就上桌了。

宜縣府說，這次活動不僅參賽選手年輕化，參賽隊伍更須以12鄉鎮市風景人文為發想，搭配在地的新鮮食材，而從31支報名隊伍中選拔出12支參與決賽的隊伍分別是：百年大鎮、玄轉食尚O.orca Chef 農場、85成軍、初食達人隊、藝素食客、宜猶未盡、小農隊、煉珍閣、年年小館、中華南開聯隊、頭家真工夫、布列塔尼。備取隊伍：佛大蔬食隊（備1）、南開餐飲（備2）。

14日舉辦的「2019宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」決賽，江振誠也將現場示範料理，陳冠宇主廚、李忠農主廚現場實演秀，現場更有一系列的DIY、果雕教學、傳統美食「脆皮芋絲捲」的試吃與示範，歡迎有興趣的朋友一同參與。

►韓妞激推 IG討論爆款

【更多新聞】

►寒風中11歲男童陪媽賣烤地瓜 騎樓「借光夜讀」：我要當警察保護媽

►守護兒少夢碎！「鹽酥雞之夜」自撞奪姊弟2命 親友慟：再聽不到天籟美聲

►慟！周日鹽酥雞之夜變調奪2命 宜蘭18歲姊騎車載4歲弟撞車雙亡