14歲愛犬走失飼主好急　潮州警找到了...原來好心外籍人士帶回照料

▲屏東縣潮州分局竹田分駐所警員劉家豪協助邱姓鄉民找回愛犬小不點，讓他很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田郎邱姓鄉民飼養14年的愛犬「小不點」走失，遍尋不著，心急如焚，求助警方，警方調閱附近監視系統，發現小不點掉落水溝後，被一名騎機車路過的外籍男子載走，循線找到該男子的太太，將小不點送到派出所，讓邱家相當感激。

▲小不點。

潮州分局竹田分駐所警員劉家豪日前執行20時至22時家戶訪查勤務，於訪查中知悉邱姓男子飼養14年的柴犬「小不點」走失，由於「小不點」與邱民共渡14年載，有了深厚感情，因遍尋不著，故心急如焚，請求警方協助。

劉員獲報，詢問「小不點」最後走失前位置及相關線索；邱表示，聽聞目擊者陳述有看見「小不點」不慎掉落溝渠後由一位外國人士援救，並將「小不點」放上機車往萬丹方向而去。

劉員調閱路口監視器影像，以車追人知悉車主詹姆士所有，循線連繫其洪姓太太，洪女接獲通知，將「小不點」帶至分駐所，並向劉員表示，因見狗於路上慌張亂竄且掉落溝渠致左前腳受傷，故其先生才會先將狗帶回安置。

劉員通知邱民至分駐所將「小不點」領回，邱民一家人得知尋獲愛犬，相當興奮到分駐所將牠領回，對警方熱心協助，一再致謝。

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