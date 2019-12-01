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荷蘭美聲歌手獻唱　為2020台南耶誕跨年活動揭幕

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▲2020台南耶誕跨年首發場，12月1日由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱開啟序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020台南耶誕跨年首發場，12月1日由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱開啟序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台南耶誕跨年首發場，12月1日由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱開啟序幕，馬丁除了演唱鼓舞人心的You raise me up，以及他在《荷蘭達人秀》的成名曲Ave Maria、經典情歌The Rose外，更特別獻唱《月亮代表我的心》。

頭號粉絲、市長黃偉哲表示，自從宣布馬丁的天籟好聲音要來台南演出後，各界相當期待，為了讓台南溪北的民眾，也能一飽耳福聆聽這感動的溫暖聲音，市府順應民意，特別在12月7日下午4時半，於新營文化中心演藝廳加碼演唱一場，馬丁將與右武衛合唱團共同演出。

▲2020台南耶誕跨年首發場，12月1日由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱開啟序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，非常難得的機會，能邀請到「荷蘭阿北」到台南獻唱，看到現場這麼多民眾，顯見馬丁先生相當受台南市民歡迎，不只馬丁的歌聲能鼓舞人心，他自己本身的故事就相當激勵人心。黃偉哲打趣地說，唯一擔心的是，台南美食太多，希望馬丁別吃得像他一樣胖，要稍稍節制一下。

馬丁接受訪問對台南的印象如何，馬丁表示，台南的天氣實在是太好，比起荷蘭時常下雨，簡直是兩樣情，台南人也相當友善熱情，感覺就像在自己家一樣。

▲2020台南耶誕跨年首發場，12月1日由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱開啟序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬丁以一首You Raise Me Up（你鼓舞了我），在Youtube創下2700多萬次點閱率，被喻為荷蘭最溫暖的聲音。馬丁曾是個麵包師，始終保持對音樂的熱愛，他在失業後走上街頭，不因生活與歲月的磨礪而消弭聲音中的希望和純凈。

2010年，57歲的馬丁登上荷蘭達人秀舞台、一舉獲得冠軍，自此Martin Hurkens成了勵志的代名詞，動人的聲音、勵志的故事，讓他的成名曲You raise me up 更能觸動人心 。

南市府提醒民眾，新營文化中心加演場次雖是免費、免索取門票，但因新營文化中心演藝廳座位有限，民眾要及早前往排隊，下午四點開放入場，額滿為止。詳情請上官方網站https://www.tainan2020.tw/，或官方臉書https://m.facebook.com/tainanyoungdec/；或官方IG @tainanyoungdec

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