桃園展演中心文創空間　聖誕點燈正式開幕

▲桃園展演中心文創空間，舉行聖誕點燈慶開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園展演中心為提供更多元服務並活化空間，將1樓展場約250坪空間委外經營，引進民間創意與活力，歷時近1年籌備，由桃園在地愛樂弗整合行銷公司得標進駐，取得最長8年經營管理權利，以「X-Plus創世界○非文創空間」為名，1日正式開幕對外營運，同時舉辦聖誕樹點燈活動，為桃園藝文特區帶來不一樣的文創活力。

▲桃園展演中心文創空間，舉行聖誕點燈慶開幕。（圖／市府提供）

「X-Plus創世界○非文創空間」集結20多個年輕創意品牌進駐，執行長陳振華表示，「X-Plus創世界」是桃園在地的年輕品牌，X代表未知、也代表相乘，希望打造一個沒有框架的創意世界，讓「年輕」、「時尚」、「創意」服務進駐展演中心。為跳脫一般對「文創」概念的束縛，還用「○非文創空間」來自我kuso，既有文創的元素、又加入許多流行感。

內容包含：輕食餐飲 、親子休閒、文創產品等服務。輕食餐飲便利藝文觀眾用餐選擇，而親子空間更提供幼童托育功能，讓欣賞藝文節目的家長沒有後顧之憂；文創產品則優選桃園青年品牌，協助在地文創青年展售。

慶祝文創空間開幕自即日起到明年1月15日止，除了有10米高造雪聖誕樹及多座聖誕裝置藝術外，還搭配戶外光雕秀及周末音樂派對演出，聖誕前夕12月24日下午5時將有特別活動，號召百位聖誕老人齊聚藝文特區，共遊周邊街道與民眾歡度聖誕節。

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