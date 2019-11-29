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迎接快樂聖誕　新樓兩院區醫院救主聖誕點燈活動開跑

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▲新樓醫院院長蔡江欽與醫院董事長張德慶牧師等人，一同於馬雅各醫師紀念銅像前方花園舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新樓醫院於馬雅各醫師紀念銅像前方花園，為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序已緩緩進入冬季，濃郁的聖誕氣氛即將圍繞你我的生活，對基督教醫院台南新樓醫院而言，聖誕節的到來是值得感恩與紀念的時刻，11月29日晚上新樓醫院院長蔡江欽與醫院董事長張德慶牧師邀集百名醫院同仁，一同於馬雅各醫師紀念銅像前方花園舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」為今年的聖誕樹綻亮主燈。

今年新樓醫院聖誕樹燈的布置主題為「紫色聖誕」，主色以白色紫色燈飾搭配各式各樣的聖誕裝飾，主意傳達在寧靜夜裡迎接救主降臨，期許真光和真愛由每一個人傳送給周遭的人，特別是需要關懷與服務的病人及家屬捎來平安祝福。

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新樓醫院蔡江欽院長表示，同仁在崗位職責外，全院動起來為迎接主誕日自主妝點聖誕布置，讓醫院氛圍變得更溫馨。新樓於門診大廳外前方的花圃地，由工務科室設計了各式可愛的聖誕燈具裝置，有應景的冬季雪人、麋鹿雪橇，搭配滿地櫻紅色的聖誕紅植栽，美侖美奐，夜間搭配聖誕樹各色輝耀佇立，每年十二月迎接聖誕的新樓醫院成了台南市民駐足、留影、分享祝福的地標，這也是新樓醫院每年堅持舉辦點燈紀念儀式的原因，傳遞愛與希望，分享予每位市民好朋友。

▲新樓醫院院長蔡江欽與醫院董事長張德慶牧師等人，一同於馬雅各醫師紀念銅像前方花園舉行「救主聖誕點燈感恩禮拜」為今年的聖誕樹綻亮主燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新樓醫院聖誕點燈儀式由張德慶董事長與蔡江欽院長共同主持，在基督教醫院以關懷為首的院牧部詩歌帶領下，引領見證的同仁一同吟唱，董事長張德慶牧師以『迎接快樂聖誕』引用經節祝福，綻亮聖誕樹燈，希望所有的同仁皆能感受到聖誕節慶氣氛，驚嘆與歡笑聲不斷，令人喜悅好久。

張德慶牧師表示，「點亮聖誕燈」代表基督愛中溫馨的氣氛，同時預備著要過即將到來的聖誕節，一同歡笑、一同感恩。蔡江欽院長更加強調，新樓醫院就像是一個大家庭，期許新樓人繼續堅持互相關愛、彼此包容，緬懷馬雅各醫師及信仰前輩的佳美蹤跡，以服侍、愛心、盼望的精神服務病人，榮耀基督信仰。麻豆新樓醫院也同時於今日下午舉行點燈儀式。

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