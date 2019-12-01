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阿公躺輪胎拉筋…「倒栽蔥滑墜」摔斷頸椎！嘉市府：使用不當，拒賠

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▲▼嘉義民生公園，輪胎斷頭台。（圖／東森新聞）

▲陳姓阿公當時躺在輪胎上伸展筋骨，不料卻滑墜摔斷頸椎。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義一名陳姓阿公今年4月間到民生公園運動，將輪胎當作健身器材、躺著做背部伸展，不料卻因輪胎表面被磨平，阿公才剛躺下就立刻「倒栽蔥滑墜」，頭部直接撞地，導致頸椎多節脫位骨折，動了2次手術、花了50萬元才終於保住一命。事後市府竟認定輪胎非體健設施，是陳翁使用不當才會受傷，因此保險難以理賠，令家屬無法接受，一度氣到破口大罵，目前雙方仍在調解中。

嘉義民生公園內設置了一顆顆黑色輪胎，當天76歲的陳姓阿公覺得背頸痠痛，因此躺上大輪胎伸展拉筋，豈料因表面早已被磨得光滑、毫無摩擦力，阿公才剛躺下，立刻頭下腳上、倒栽蔥滑墜地面。

「我整個人都軟掉了！」回憶事發當下，陳姓阿公說，這一摔摔斷了頸椎，整個人瞬間渾身無力、幾乎快無法喘氣，只能躺在地上大聲喊救命；事後送醫就診，確認是頸椎骨折脫位、椎間盤軟骨突出、神經損傷等嚴重傷勢，一連開了2次刀、花了醫藥費近50萬才終於保住一命，但目前仍需戴著頸圈生活，還在復健當中。

▲▼嘉義民生公園，輪胎斷頭台。（圖／東森新聞）

▲阿公頸部動了2次刀，現在還需要戴著頸圈，生活極為不便。（圖／東森新聞）

由於公園有投保公共意外責任險，因此家屬事後向市府請求理賠，不料卻因輪胎沒有「明確標示用途」、難以認定是健身器材，且現場也未設置「禁躺輪胎」告示而卡關，讓家屬送件後2個月都沒消沒息。

陳翁兒子控訴，公園內的輪胎表面都已經被磨到光滑，但市府卻都沒有處理，甚至有的輪胎下面還有大石頭，如若長者健身不慎，很可能就發生意外，「這樣叫做有在管理？」

▲▼嘉義民生公園，輪胎斷頭台。（圖／東森新聞）

▲民生公園內設置多個輪胎，雖未明確標示用途，但長者多會躺在上方拉展筋骨。（圖／東森新聞）

對此，嘉義市建設處副處長羅資政表示，未來公園將會進行全面性檢視，而此次出事的輪胎設施，「我們近10年來，是沒有一個紀錄，我想我們也會在最短時間內，針對整個公園設施部分進行全面檢討。」

由於市府目前認定輪胎並非「體健設施」，是老翁自己使用不當，應該自負風險，因此拒絕保險理賠，現雙方仍在進行調解中。

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▲▼嘉義民生公園，輪胎斷頭台。（圖／東森新聞）

▲嘉義市建設處副處長羅資政。（圖／東森新聞）

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