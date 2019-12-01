童顏女孩來真的！　輕鬆舉30kg「腹肌全起立」　網搜出IG排隊求健身

▲77涵近年來健身有成。（圖／IG @eyes198877授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

結實腹肌是不少人夢寐以求的性感線條，有位網友最近發現一位正妹，有著圓滾滾的無辜小狗眼與妹妹頭瀏海，但往下一看不得了，6塊硬挺腹肌完全一覽無遺，甜美童顏配上健美身材，散發出讓人想多看幾眼的魔力。其他網友也搜出這位健身女孩的IG，其實她是擁有大票粉絲的知名美妝部落客。

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▲不用出力腹肌就已經炸出。（圖／IG @eyes198877授權提供）

網友在PTT貼出多張照片，圖片中的女孩在健身房盡情揮灑汗水，重訓時的專業姿態更是迷倒眾生，而且每個動作都能完美體現出她的腹肌，如此逆天的身材讓網友們全暴動，紛紛留言，「健身房有這種的意圖不使人健身啊」、「健身房真的遇到這種我一定猛看」、「我居然先看腹肌才看臉，到底是怎麼了」、「我覺得好厲害，那個槓+槓片起碼有30公斤吧！」

▲穿搭風格非常百變，而且也是美妝高手。（圖／IG @eyes198877授權提供）



事實上，這位健身女孩是美妝部落客「77涵」，早期在無名小站表現相當活躍，還曾獲選「十大美妝部落客」，也出過書傳授美妝技巧，很多人都是看著她的文章學化妝，目前在IG有5.8萬人追蹤，平常除了分享穿搭、美食照以外，也不吝嗇PO出自己運動的認真模樣，至今仍相當具有人氣，還有網友發現她撞臉港星關之琳、日本AV女優吉川愛美。

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