「撥亂反正」遭貼文革標籤　潘恒旭打臉劉世芳：出自「春秋公羊傳」啦！

▲潘恒旭臉書回應劉世芳，「撥亂反正」出自《春秋公羊傳》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市左楠區立委候選人，也是民進黨現任立委劉世芳，前往高雄市警察局拜會局長李永癸後，接受媒體採訪時透露1221挺韓大遊行尚未跟市警察來提出之外，對於挺韓大遊行的宣傳「撥亂反正」這四個字，認為是文革用語，不過前任高雄市政府觀光局長潘恒旭則是在臉書回應：「出自春秋公羊傳」。

劉世芳1日上午8點半與高雄市民進黨議員簡煥宗、黃文志來到高雄市警局拜會李永癸，雙方在貴賓室見面10分鐘之後，劉世芳來到市警局門口表達這次拜會的目的，就是1221挺韓大遊行，「挺韓大遊行到目前為止並沒有收到任何的申請，同時在11月中旬開始，韓陣營不斷在網路上放出消息，表示1221當天也將會在高雄辦理挺韓活動，拚場意味十足」，質疑這樣的行為根本是在故意製造社會對立。

▲查詢教育部成語典「撥亂反正」，的確出自《春秋公羊傳》 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉世芳也提到，12月21日已經進入正式進入選舉期間黃金期，如果有非法遊行的號召，可能會影響到高雄市的治安，進而影響到選舉結果，所以對此非常憂心，同時劉世芳也提供在網路得到的訊息，「就是所謂的撥亂反正，這四個字，可能很多年輕的朋友，並沒有聽過撥亂反正這四個字，但是熟悉中國的文化大革命，或是鄧小平時代的話，就知道撥亂反正這四個字意思，看起來是充滿很多文革色彩」，所以並不希望這種方式來影響到1221合法的集會遊行。

不過潘恒旭隨即在臉書回應劉世芳：「撥亂反正四個字出自春秋公羊傳，不是文革，請劉世芳委員不要造謠跟抹紅」。而根據教育部成語典當中記載：扭轉亂象，歸於正道。語出《公羊傳．哀公十四年》。全文應為：「君子曷為為《春秋》？ 撥亂世，反諸正，莫近諸《春秋》。」 意思則是：孔子寫《春秋》，是為了扭轉亂世，使社會政治回歸於正道，因此來看，沒有什麼比《春秋》更合情理了。

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往市警察拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲劉世芳質疑網路號召挺韓大遊行的海報提出「撥亂反正」。（圖／立委劉世芳辦公室提供）