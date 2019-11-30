上班囉！韓國瑜週日回防高雄　連跑8個行程「固本也要挽民心」

▲韓國瑜12月將回防高雄，盼能爭取選民支持。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜全台傾聽之旅全台跑透透，從南到北甚至還跑到外島全力拚總統選舉，終於在12月1日（週日）重新回防高雄，一連8個行程馬拉松式為高雄8位立委參選人輔選，當下晚上還要到屏東出席聯合競選總部成立，希望能重新爭取選民的信心，也同樣也要拉抬藍軍的立委選情。

韓國瑜從自10月16日請假拚選舉，至今已長達1個多月，全台傾聽之旅不僅從北到南，就連外島都沒放棄，若時間允許一定會親自走訪，雖然人在外頭，但民進黨已經要誓言「光復高雄」，高雄已經成為藍綠攻防的重中之重，韓國瑜將在12月1、2日韓國瑜將回防高雄，包括屏東一天共9個行程，馬拉松式輔選行程就是要拉抬自己及立委選情。

▲韓國瑜1日回防高雄，為高雄8位參選人站台。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一早9點40分韓國瑜先出席「韓國瑜&王齡嬌聯合競選政見說明會」，緊接著10點40分到岡山區出席「韓國瑜&黃韻涵大岡山之友會成立大會」，11點40分參加「徐慶煌庶民開講造勢活動」，12點40分到鳳山「韓國瑜&李雅靜聯合競選總部見面會」，下午2點40分至「韓國瑜&黃柏霖聯合競選總部團結大會」，下午3點40分「韓國瑜&陳美雅聯合競選總部成立大會暨搖滾音樂嘉年華」，下午4點40分出席「韓國瑜&黃昭順聯合競選總部成立大會」，下午5點40分「韓國瑜&陳麗娜聯合競選總部成立大會」，最後晚間7點55分到屏東慈鳳宮，出席聯合競選總部成立。