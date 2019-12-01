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「王立強並不是胡扯！」　前國代爆：向心是中共元帥葉劍英的外孫

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▲▼共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

▲向心夫妻。（圖／記者劉昌松攝）

記者呂欣玫／綜合報導

中國創新投資公司執行董事向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案。前親民黨籍國代黃澎孝1日爆料，「向心原來是中共元帥葉劍英的外孫」對於澳洲媒體報導王立強所提供的情報價值並不高，黃澎孝也提出證據指出，王立強並不是「胡扯」。

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠事件延燒，據澳洲媒體最新報導指出，澳洲情報單位多名資深人員對王立強的說詞「高度懷疑」，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。對此，黃澎孝透過臉書表示，中共越是想否定這三人的間諜身份，越顯示「我們可能逮到了意想不到的大咖！」這就是研判敵情的「反向思維」。

黃澎孝指出，當王立強剛在澳洲媒體曝光之初，中共第一時間就說他是個詐騙犯，還得到我軍情局前副局長翁衍慶中將的背書。當時，翁將軍是根據他自己的經驗法則，認為王立強「從頭到尾都是胡扯」，但是4個小時後，居然就在桃園機場堵到了王立強所說的「上級領導」向心、龔青夫婦。「光是這一件事，就足以顯示，王立強並不是『胡扯』。」

黃澎孝提到，由於向心擔任負責人的「中華創新投資公司」，幕後是中共「國防科工委」這個高度敏感的單位，因此能夠主持這個公司的人，一定別有來頭。

黃澎孝說，他追出了向心曾任中共副總理鄒家華的秘書的特殊經歷背景，鄒家華在擔任副總理之前，也曾在「國防科工委」任職多年。因此，向心能夠任職於國防科工委所成立的海外公司，那就合理了！

黃澎孝表示，向心出生於1963年，推估擔任副總理秘書時，只有25、6歲左右，「以一個大學剛畢業的年輕小伙子，能夠擠身國務院擔任副總理秘書，以中共的『秘書班』晉用標準，該員必然是『根正苗紅』的紅二代子弟不可！」

至於向心到底是何方神聖呢？黃澎孝說，從鄒家華的角度來換位思考，當然是要找一個知根知底，完全信得過的人當貼身秘書才保險，這個合理的「換位思考」，讓他把目光投向了鄒家華的近親子弟。於是，「從長相上發現向心與鄒家華的小舅子，也就是葉劍英的次子葉選寧很像。」

黃澎孝指出，葉選寧曾任總政治部對外聯絡部長，長期以來負責港澳台情報工作，也與向心任職的「中國創新投資公司」的情報機構性質相同。但是，葉選寧的子女年齡卻又對不上號，終於讓他把目標轉向了葉選寧的姐妹，並終於發現葉選寧有個妹妹名叫「葉向真」，「向真」！？「向心」！？這該不會是巧合吧？

黃澎孝進一步追查發現，葉向真是1940年出生於延安，與葉選寧是同父異母的兄妹。1962年，她與當時大陸最有名的天才鋼琴演奏家劉詩昆結為連理，次年1963年生一男孩。這又與向心公開的資料更貼近了一步！

黃澎孝表示，他在網絡自媒體瀏覽時，恰巧逛到了「徐杰慢半拍」的視頻上，正好與中共前海軍中校情報員姚誠談到王立強和向心的案子，「沒想到姚誠居然認得向心，他也指認向心是葉劍英的外孫，葉向真與劉詩昆的兒子」換言之，鄒家華就是向心的「大姨爹」，難怪向心年紀輕輕就可以當上副總理的秘書了。

黃澎孝說，循著同樣的道理，王立強雖然年輕、資歷短淺，但卻能擠身到向心夫婦身邊，可見的，王立強的家世必然不同凡響，翁衍慶將軍以尋常道理來判斷王立強，當然就會失去了準頭。

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