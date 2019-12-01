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抓到了！蔡正元凌晨「給王立強一封信」　正式宣告：你的風光時刻已經落幕了

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▲▼張亞中宣布參選總統,蔡正元。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡正元深夜寫信給王立強。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者董美琪／綜合報導

針對王立強撲朔迷離的間諜謎團，國民黨義務副秘書長蔡正元1日凌晨疑似透過「管道」，查出王立強的背景資料，包括王妻太太名字「方人玉」，王立強曾就讀安徽財經大學的師生爆料。蔡正元攤開王的學經歷，直呼「你的風光時刻已經落幕了」。

「是不是台灣方面有人給了錢，讓你們合作無間……」蔡正元1日凌晨在臉書PO「給王立強的公開信」，表示「王立強兄，你在2011年考進安徽財經大學的文學與藝術傳媒學院的繪畫系，這所財經大學有很多財經界人士，所以不難打聽你的背景……。」

蔡正元諷，「雖然你唸的是合併而來的科系，你在學校也不出色，但你在澳洲短暫的『間諜生涯』已經成為校內的大名人，讓你的系主任周路突然想起有你這個學生」、「每個老師學生提到你，無不嘖嘖稱奇」。

蔡正元指王立強竟然有本事騙倒「澳洲周玉蔻」Nick McKenzie，「讓他替你搞了60分鐘影片，連美國AIT也影射地放入臉書，美國紐約時報也快速轉載，還有台灣的蔡英文也以你為傲，大張旗鼓地查辦你的『假上司』。」

除了學經歷外，蔡正元也一一列出王立強自2015年開始「行騙事蹟」，也首度曝光王立強的太太名字「方人玉」，表示「2017年你娶方人玉，陪你們去蚌埠龍子湖，辦結婚登記的同學好友，現正拿著你們的結婚照，四處渲染。」

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

蔡正元接著說，「令人好奇的是，你在香港有沒有從台灣方面的人員再騙一筆錢跑去澳洲？或許應該說，是不是台灣方面有人給了錢？讓你們合作無間，11月就在美國CIA協助下，演出一齣『中國間諜鬧劇』」。

最後，蔡向王立強說「其實不管這齣鬧劇如何收尾，你應該已有很豐厚的酬勞，不管是誰給的，數字應該都不小……有趣的是，你在學校時的同學好友都希望你繼續行騙天下，尤其是騙台灣人和騙白人。」

▲▼大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

▲大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

向來立場偏綠的師大政治學研究所范世平先前曾表示，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」，王立強案突然從澳洲傳出，這是美國「老大哥」出手了，只是借了澳洲的手，而中國端出王立強的「詐欺前科」，卻因中國沒有公正的司法，很難取信於人。

范世平認為，即便中國與韓國瑜被美國「黑了」也有苦說不出，因為美國這招「借刀（澳洲的刀）殺人」很厲害，不免讓人想起去年12月1日「華為公司」千金孟晚舟在加拿大轉機時被抓一事，也是美國主導。他更斷言，王立強案是場「精心安排的情報戰大戲」，由美國寫劇本、英國當導演、澳洲供舞台、台灣當主角。

蔡正元「給王立強的公開信」全文如下：

王立強兄

你的風光時刻已經落幕了
你在2011年考進
安徽財經大學的
「文學與藝術傳媒學院」
的「繪畫系」

這所財經大學有很多財經界人士
所以不難打聽你的背景
雖然你唸的是合併而來的科系
你在學校也不出色
但你在澳洲短暫的「間諜生涯」
已經成為校內的大名人
讓你的系主任周路
突然想起有你這個學生

每個老師學生提到你
無不嘖嘖稱奇

你竟然有本事騙倒
「澳洲周玉蔻」Nick McKenzie
讓他替你搞了60分鐘影片
連美國AIT也影射地放入臉書
美國紐約時報也快速轉載
還有台灣的蔡英文也以你為傲
大張旗鼓地查辦你的「假上司」

2015年你快畢業時
初試啼聲騙一個
想考上你的母校的學生家長
2016年你被輕微判刑
證明你的詐騙專業
比你的繪畫專業更行

2017年你娶方人玉
陪你們去蚌埠龍子湖
辦結婚登記的同學好友
現正拿著你們的結婚照
四處渲染

2019年2月你在上海騙了
人民幣460萬元
也以你的美術專長
制作你夫妻倆的假證件
於2019年4月趕快跑去香港

令人好奇的是
你在香港有沒有從台灣方面
的人員再騙一筆錢跑去澳洲

2019年6月你即向澳洲
申請政治庇護
9月就把「澳洲周玉蔻」
唬的一愣一愣
或許應該說
是不是台灣方面有人給了錢
讓你們合作無間
11月份就在美國CIA協助下
演出一齣「中國間諜鬧劇」

其實不管這齣鬧劇
如何收尾
你應該已有很豐厚的酬勞
這筆酬勞不管是誰給的
數字應該都不小

有趣的是
你在學校時的同學好友
都希望你繼續行騙天下
尤其是騙台灣人和騙白人

►韓妞愛用款「平價版青春露」來了～爆水發光！

給王立強的公開信 王立強兄 你的風光時刻已經落幕了 你在2011年考進 安徽財經大學的 「文學與藝術傳媒學院」 的「繪畫系」 這所財經大學有很多財經界人士 所以不難打聽你的背景 雖然你唸的是合併而來的科系 你在學校也不出色 但你在澳洲短...

蔡正元發佈於 2019年11月30日 星期六
ET快訊
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