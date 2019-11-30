年紀輕、爆料沒細節　澳洲情治機構懷疑王立強「膨風」

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠事件仍吵得沸沸揚揚。澳洲媒體Sky News報導，澳洲情報單位多名資深人員對王立強的說詞「高度懷疑」，對於他不到30歲的年紀及「爆料無細節」讓人起疑，因而推測他可能只是進行「低階工作」，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」，同時為了得到庇護而誇大內容。

王立強日前接受澳洲媒體訪問，自爆干預台灣2018九合一及2020大選，澳洲聯邦警察也證實對王立強說法展開調查。而《週末澳洲人報》（The Weekend Australian）報導澳洲情報體系花費不到1周時間，便提出王立強並非高級情報人員的論點。此外，澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee of Cabinet ）26日提交給總理莫里森（Scott Morrison）的意見寫道，王立強可能只從事低級別的工作，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。

《週末澳洲人報》提到，澳洲情報體系認為，王立強有可能是參與較遠離核心的事務。澳洲天空電視台（Sky News Australia）也指出，澳洲政府認為王立強並非他自稱的「高階中國間諜」，因為王立強不到30歲的年紀，加上所謂的「爆料」無新意更缺乏細節，推測王立強可能想利用「間諜」身分，在澳洲拿到「庇護居留權」。儘管王立強疑點重重，莫里森也必須給他庇護簽證，若將他遣返中國，勢必會有生命危險。

另外，麥覺理大學（Macquarie University）的中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）認為，要一名初階情報人員短時間在多個地區行動是「高度不尋常的」。更質疑，為何中國情報單位允許王立強妻小住在澳洲，「依據現有證據，認定王是間諜或中國情報人員的說法相當可疑」。

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