　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年紀輕、爆料沒細節　澳洲情治機構懷疑王立強「膨風」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠事件仍吵得沸沸揚揚。澳洲媒體Sky News報導，澳洲情報單位多名資深人員對王立強的說詞「高度懷疑」，對於他不到30歲的年紀及「爆料無細節」讓人起疑，因而推測他可能只是進行「低階工作」，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」，同時為了得到庇護而誇大內容。

王立強日前接受澳洲媒體訪問，自爆干預台灣2018九合一及2020大選，澳洲聯邦警察也證實對王立強說法展開調查。而《週末澳洲人報》（The Weekend Australian）報導澳洲情報體系花費不到1周時間，便提出王立強並非高級情報人員的論點。此外，澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee of Cabinet ）26日提交給總理莫里森（Scott Morrison）的意見寫道，王立強可能只從事低級別的工作，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。

《週末澳洲人報》提到，澳洲情報體系認為，王立強有可能是參與較遠離核心的事務。澳洲天空電視台（Sky News Australia）也指出，澳洲政府認為王立強並非他自稱的「高階中國間諜」，因為王立強不到30歲的年紀，加上所謂的「爆料」無新意更缺乏細節，推測王立強可能想利用「間諜」身分，在澳洲拿到「庇護居留權」。儘管王立強疑點重重，莫里森也必須給他庇護簽證，若將他遣返中國，勢必會有生命危險。

另外，麥覺理大學（Macquarie University）的中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）認為，要一名初階情報人員短時間在多個地區行動是「高度不尋常的」。更質疑，為何中國情報單位允許王立強妻小住在澳洲，「依據現有證據，認定王是間諜或中國情報人員的說法相當可疑」。

其他人看了這些．．．

當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他
綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清
共諜案是「黑韓詐騙大戲」　孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

「韓張配」確定了！你還等什麼？

ET快訊
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！　1分鐘影片療癒炸
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輔選嗆嗆滾！「學姊」黃瀞瑩踩板凳簽名　田耕豪站台鄭朝方：我為體育而來

捷克參議院議長擬訪台　外交部：竭誠歡迎及感謝

年紀輕、爆料沒細節　澳洲情治機構懷疑王立強「膨風」

貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

力讚鄭宏輝可靠信賴　蔡英文：鄭宏輝不吹牛也不噴政治口水

擺攤立委費鴻泰拚五連霸！　郝龍斌大讚：接地氣第一名

糗！韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混了

私菸案被綠罵、砂石案遭藍批　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

輔選嗆嗆滾！「學姊」黃瀞瑩踩板凳簽名　田耕豪站台鄭朝方：我為體育而來

捷克參議院議長擬訪台　外交部：竭誠歡迎及感謝

年紀輕、爆料沒細節　澳洲情治機構懷疑王立強「膨風」

貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

力讚鄭宏輝可靠信賴　蔡英文：鄭宏輝不吹牛也不噴政治口水

擺攤立委費鴻泰拚五連霸！　郝龍斌大讚：接地氣第一名

糗！韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混了

私菸案被綠罵、砂石案遭藍批　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

周興哲哥哥喝醉「當街便溺57秒」為了療情傷！　爆和房地產千金分手

洗完臉一定要用化妝水保養？　專家透露：肌膚容易更乾

MMA／BTS「橫掃四大獎」成滿貫王！　柾國：繼續努力成為大家的力量

ABL／梅、獸獲本土支援　富邦對東方調度樹立本季典範

UBA／國體主力流失陷迷航　桑茂森：士氣還沒垮！

林柏宏Man尬役所廣司　「坐直升機上班」揪團考駕照！

輔選嗆嗆滾！「學姊」黃瀞瑩踩板凳簽名　田耕豪站台鄭朝方：我為體育而來

MMA／防彈JIMIN「白衣現代舞」美到哭　跳完粉才驚覺：整段都是放送事故！

企排／焦璿誠提前進長力12人名單　台電63分鐘退桃園臺產

維護美好環境人人有責　黃偉哲籲環保志工從己做起

政治熱門新聞

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

韓國瑜喊話黃國昌：有不法直接去提告

韓國瑜拒民調　他曝地下賭盤影響

韓粉FB團倒戈原因曝　「中國口音金主」消失

妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

韓國瑜：當選後我若貪污放棄假釋把我關到死

韓陣營拋「部分恢復」七天假：教師節確定放假

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

泰簽財力不設限　網：100也可以？

親綠學者：「王立強案」是精心安排

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

更多熱門

相關新聞

參選立委　吳志揚楊梅競選總部成立

參選立委　吳志揚楊梅競選總部成立

「同樣是法律人，我和他們不一樣！」2020立委大選，國民黨提名的桃園市第二選區立委參選人吳志揚，30日於楊梅競選總部成立大會說，他是台大法律系畢業，擔任執業律師多年，跟目前執政的法律人不一樣，他會奉行法律人該有的原則「幫助人民，而不是害人民」、「問題簡單化，而非複雜化」、「要解決問題，而不是製造問題」。

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

費鴻泰拚五連霸　郝龍斌：接地氣第一

費鴻泰拚五連霸　郝龍斌：接地氣第一

韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混

韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混

揭私菸案、砂石案　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

揭私菸案、砂石案　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

關鍵字：

王立強間諜2020大選

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面