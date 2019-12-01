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台味4天王！　台鐵「60元排骨便當」呼聲最高　網讚菜色神搭配：豆包是經典

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▲▼台鐵便當。（圖／翻攝自台鐵官網）

▲經典滷排骨是台鐵便當最受歡迎的口味。（圖／翻攝自台鐵官網）

記者黃可昀／綜合報導

不少人搭台鐵為了節省時間，會直接買台鐵便當在車上解決一餐。一名網友表示，台鐵賣的排骨便當才60元，菜色只是簡單的滷排骨、豆皮、滷蛋及高麗菜，但這4道菜組合在一起，竟然會蹦出驚人美味，「簡單的味道、便宜的價格，個人認為屌打80元的。」

原PO在PTT表示，雖然台鐵便當的菜色都很樸實，不會出現多昂貴的食材，但這幾樣簡單的料理反而特別對味，而且CP值完勝一堆外面賣的便當，口味上也很符合大眾喜好，每次吃都忍不住讚嘆。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵推出兒童節限定Q版便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵先前還推出兒童版排骨便當。（圖／記者賴文萱攝）

網友也認同地說，台鐵便當真的有讓人欲罷不能的魔力，「便宜又好吃」、「CP值最高」、「時代的經典」、「之前菜貴換酸菜也蠻好吃的欸，不知有什麼祕訣。」而且最受歡迎的口味就是排骨便當，「這款真的最好吃，排骨讚，豆包更讚」、「排骨真的超讚」、「台灣排骨便當專賣店，順便兼開火車。」

不過，有網友提到，台鐵便當雖然價格很親民，但品質不太穩定，想吃到好吃的排骨得碰運氣，「品質不穩定，你運氣好吃到好吃的，好吃的時候排骨柔軟又厚又入味，難吃的時候肉又乾又硬還很死鹹」、「好吃，但是各站出來的味道參差不齊。」

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