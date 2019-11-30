洗完臉一定要用化妝水保養？　專家透露：肌膚容易更乾

▲洗完臉後使用化妝水，其實會讓肌膚更乾。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

你也有洗完臉使用化妝水保養的習慣嗎？衛生福利部食品藥物管理署出面破解迷思，指出其實化妝水主要的目的是「提供肌膚水分及暫時保濕」，但其所含的油脂成分不足，反覆敷塗只會容易讓肌膚更乾。

食品藥物管理署在「食藥闢謠專區」以「洗完臉後一定要用化粧水保養，是真的嗎？」為題指出，化妝水主要目的是提供肌膚水分及暫時保濕，但其所含的油脂成分不足，沒辦法像面霜乳液形成保水膜，反覆敷塗只會形成「乾、濕、乾、濕」的循環，這樣反而容易讓肌膚更乾。

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「化妝水主要成分是水，洗完臉後皮膚角質層含水量已充足，並不一定需要使用化妝水。若仍希望使用，建議依照需求及使用說明正確使用」，最後，食藥署提醒，把握正確保養方式，選用適合自己膚質的產品，才能讓肌膚水噹噹。

此外，彰化基督教醫院皮膚部光照治療科邱足滿主任指出，化妝水的用途是再次清潔皮膚、收斂皮膚。以往臉部清潔產品的清潔力較弱，所以會殘留較多油脂在臉上，因而影響上妝的效果。由於化妝水多含有醇類，用化妝棉吸附後擦拭皮膚時，會帶走油脂，產生「再次清潔」的感覺，而醇類揮發帶來清涼感，會有收斂毛孔的假象。

▲洗完臉後使用化妝水，其實會讓肌膚更乾。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫librestock頁）



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