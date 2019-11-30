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朴子書法展　作品融入在地景點創作詩句結合手工刺繡

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▲▼ 朴子書法展。（圖／朴子市公所提供）

▲▼ 朴子書法展將書法作品結合刺繡，下同。（圖／朴子市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子市公所邀請嘉義縣刺繡文化學會、嘉義縣書法學會及樸雅吟社，將在地景點創作詩句，寫成書法，並請由刺繡老師手工繡出一幅幅書法字，並將相同詩句的書法與刺繡共同擺放展示。

▲▼ 朴子書法展。（圖／朴子市公所提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 朴子市長吳品叡於朴子書法展致詞。（圖／朴子市公所提供）

朴子市長吳品叡說，朴子是傳統刺繡重鎮，為推廣朴子刺繡的美，特申請文化部經費舉辦此展覽，由樸雅吟社成員創作詩句，再由嘉義縣書法學會老師用行書、草書等各種書法字體寫下詩句，刺繡老師用手工刺繡一針針將書法字繡出來。▲▼ 朴子書法展。（圖／朴子市公所提供）

刺繡文化學會理事長周讓廷說，手工刺繡書法字難度非常高，各筆劃運筆輕重不同，因此手工刺繡必須將各種細節完整表現，並用上緞面繡、鎖鍊繡及長短針等工法...一幅書法刺繡大約要1至2個月才能完成，可以說是一種新的挑戰及另一種美的呈現。▲▼ 朴子書法展。（圖／朴子市公所提供）

本次創作詩句的樸雅吟社成員有康秀琴、蔡忠憲、馮茂松、林錦花、王金蓮、吳美惠、盧春霖及簡美秀，書法老師為白壽島人、李書楷、魏宗男、侯清財、吳美惠、李錫明、蔡福仁、邱錦春及王金蓮，刺繡老師顏淑端、張簡計、顏玫珍、簡素珍、涂珈瑜、涂速美、侯慧萍及莊淑芬。

這次展出的書法作品有朴子在地書法家李書楷老師的作品，本月因病過世成為他的遺作，教導朴子地區許多孩子書法，也歡迎書楷老師的學生們及所有市民來參觀所有的作品；展出地點在朴子刺繡文化館展出11組共22幅作品，早上10點開幕，歡迎民眾前來欣賞。

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