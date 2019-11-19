東北季風來虱目魚行價看俏！　彰警擴大實施「護漁專案」

▲漢寶魚塭被搶，警方組護漁專案保護漁民。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉漢寶地區10月間發生1件男子白天持刀搶虱目魚塭的事件，才剛要下手抓魚的男子，被魚塭主人看到大喊「有小偷」，趕緊逃之夭夭，但男子的行徑全被主人瞧見，也報警處理，芳苑警方很快將男子以竊盜及殺人未遂罪移送地檢，因此組成「護漁專案」，不定時的聯合路檢及擴大臨檢，保護漁民財產安全。

▲芳苑警組護漁專案保護漁民。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局指出，芳苑分局漢寶派出所轄內近日發生漁獲遭竊情事，分局深切感受民眾財產遭竊的損失，並考量漢寶所警力較為單薄，16日晚間規劃執行「護漁專案」，派遣各所、偵查隊組合警力以威力掃蕩方式，於漢寶漁塭區進行封鎖式路檢及巡守，執行期間並邀請漢寶村長、養殖協會理事長等共同參與，展現優勢警力及警民合作護漁的決心。

▲芳苑警夜間臨檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

分局長王國峯表示，此次【護漁專案】將以整個分局優勢警力來維護漢寶地區的漁產安全，後續將邀集漁民及相關單位召開護漁專案協調會，結合所有力量進行護漁。另並呼籲民眾，如有發現不明或陌生人、車進入週遭漁塭，請儘速通知當地派出所或撥打110報案，共同防制竊盜犯罪，使宵小無所遁形。

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