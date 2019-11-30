13歲資優生發文「幫我報警」...吞100顆藥昏迷　爸得知真相崩潰：好後悔

▲小美因壓力過大，吞下100顆藥。（圖／翻攝紅星視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

河北省石家莊市日前發生一起悲劇，一名13歲女孩小美（化名）17日晚上吞下至少100顆藥，試圖輕生。在吞藥當天，她甚至還PO出了一篇發文寫道，「希望可以幫我報警」，讓親友相當錯愕。隨後，父親在微博上發現，原來女兒過去發了這麼多求救貼文，讓他當場崩潰後悔。

綜合陸媒報導，小美吞藥前在微博表示，「等一會就吞藥，希望有人可以幫我報個警」。隔天一大早，家人敲門叫她起床準備上學，但無論怎麼叫都毫無回應，便趕緊用備用鑰匙打開了房門，隨後竟發現，小美已躺在地上人事不省，嘴邊還有很多藥渣，將她送醫卻不治身亡。

▲小美曾在微博PO出許多悲觀文章。

據悉，小美從小成績優異，上了國中之後，因為課業過於繁重，每天都超過11點才睡覺，早上又早早就起床，甚至因此而常常頭痛。據悉，被分配到重點班的她，還曾因為壓力過大，向父親提過「想要轉班」，但父親當時卻不斷勸「再堅持一下」。

父親蔣先生坦承，女兒原本很活潑，但在一個多月前，卻出現了憂鬱症症狀，變得不愛說話，而且還經常把自己關在小房間裡。不過，他當時認為，孩子之所以出現這種症狀，和上了國中之後學習壓力變大有關，因此便沒有太在意，「住院治療完，孩子的情緒好了不少，出院後一周，便和老婆商量，讓小美商量去上學。」

▲▼小美從小成績優異。

如今，小美吞藥昏迷多天，父親在她的微博上發現多篇貼文，上頭寫著「太痛苦了，我堅持不下去了」、「能不能安慰我一下，太難受了」、「我只是中午忘記吃藥，怎麼就難受成這樣」等悲觀話語，這才恍然大悟，原來女兒承受這麼大的痛苦與壓力。

事實上，小美很早就開了自己的微博，但因為爸媽曾經偷看過她的動態，讓她很不高興。自此之後，為了尊重女兒的隱私，蔣先生夫婦再也沒有看過小美的文章。沒想到，如今女兒因為壓力大而吞藥，讓小美的父親後悔地說，如果當初多多關心女兒就好了，「我現在都不敢回家，一回到家，覺得家裡到處都是女兒的影子。」

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