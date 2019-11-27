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跟父母吵架！內向男持利器...刺死7歲熟睡親弟　鄰居曝：弟弟比較受寵

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▲屍體,命案,死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲7歲男童在睡夢中被哥哥砍死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市日前發生一起命案，一名18歲敖姓男子25日持利器進入房間，將7歲的親弟弟活活砍死。據悉，敖男向警方供稱，是因為工作壓力大，所以才狠下毒手，不過附近鄰居卻認為，會發生悲劇是因為敖男的父母平時太偏心，只寵愛弟弟。

綜合陸媒報導，敖男與死者為親兄弟，而案發地點就在廣州番禺石碁富庭雅園小區的民宅內。事發當天，敖男趁著一清早，爸媽都還沒起床時，持利器到弟弟房間，並且猛砍致死。過了一陣子，該名臥躺在房內的7歲小弟全身是血被發現，隨後經到場醫務人員確認，已無生命現象。

據鄰居透露，這兩兄弟當中，哥哥比較內向，且不愛與別人交流，從職業中學畢業後，就跟著父親外出打工；而弟弟正在就讀小學二年級，頭腦比較聰明。此外，談及哥哥行凶的原因，鄰居有提到，以前曾聽過兄弟倆起爭執，估計是因為爭寵而導致，「可能是覺得父母太偏心，寵愛弟弟了...。」

▲▼示意圖,自殺,焦慮,暗,黑暗,蕭條,生病,個人,孤單,悲,鬱悶,情感,情緒,疲勞,絕望（圖／123RF）

▲敖男因為工作壓力大又不受寵，當場將親弟弟殺死。（圖／123RF）

事後，敖男被帶至派出所時，向警方表示，自己因為近期工作壓力太大，與父母發生矛盾，才導致情緒失控，進而將弟弟刺傷致死。此外，警方也通報，敖男已被刑事拘留，目前該案仍在進一步偵辦中。

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