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康健調查：台灣人身心壓力大「疾病花費高達138億元」佔醫療總支出13%！

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▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

長期關心壓力議題的康健人壽與母公司美國信諾集團（Cigna）於21日發布全球首份「壓力與醫療支出調查報告」，發現調查的國家及地區中，平均4%至19%的醫療保健支出是花費在治療因長期壓力所導致的相關疾病，顯示壓力對民眾身心健康的影響，已然成為醫療保健體系一大負擔。

這份報告由信諾集團委託國際醫療顧問公司（Asia Care Group）進行，是全球第一份針對醫療保健體系，調查有關慢性壓力引起身心疾病的醫療花費。範圍包含英國、美國、新加坡、香港、泰國、台灣、南韓、澳洲與阿拉伯聯合大公國，資料來源及分析方式涵蓋官方醫療保健支出統計、公開資料及國際醫療文獻等，推估出各國慢性壓力相關疾病的醫療花費。

調查指出，可能因長期壓力導致身心疾病而接受治療的病患分為3大類：第一類為壓力影響心理健康，產生如焦慮、憂鬱等症狀而就醫的人；第二類為因身體出現不適而就醫，如不明原因的腹痛、假性癲癇、恐慌症所引起的氣喘等，但醫師無法就臨床表現診斷出確切的病因；第三類為就醫病患明顯是因為壓力所引發身體疾病，如胃食道逆流、腸躁症、胸痛或下背痛等。

在台灣，與長期壓力相關的疾病醫療花費高達138億元，約佔所有醫療支出的13%，高居受訪國家或地區中的第4位，以佔比來說僅次於澳洲（19%）、新加坡（18%）和香港（17.6%）。

資料顯示，以基層診所、醫院門診、住院和急診醫療來區分，絕大多數和壓力相關的疾病醫療花費來自於基層診所，每年因壓力相關症狀而就診的人次高達近1億8000萬人，費用達72億元。值得注意的是，住院醫療中有13.4%是由壓力引發的相關身心疾病，相當於200萬住院人次、9億8000萬元的醫療支出，非常可觀。

▲台灣與長期壓力相關的疾病醫療花費高達138億元，佔所有醫療支出13%。康健人壽呼籲民眾從積極管理壓力做起，降低疾病風險。（圖／康健人壽提供）

▲台灣與長期壓力相關的疾病醫療花費高達138億元，佔所有醫療支出13%。康健人壽呼籲民眾從積極管理壓力做起，降低疾病風險。點圖可放大。（圖／康健人壽提供）

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，「360°康健指數」調查發現，壓力是全球性的健康議題，且長期過度的壓力會導致慢性疾病甚至是癌症、心臟病等重大疾病。本次公布的調查結果，更反映出壓力對身心健康的嚴重影響，同時突顯民眾需要採取更積極行動管理壓力。唯有適當管理壓力才能實現身心平衡的全方位健康，也能大幅減少相關疾病治療花費，有益於醫療保健體系的永續發展。

康健人壽提醒，個人可以從積極管理壓力做起，降低壓力相關疾病發生風險。企業雇主也要打造良好的職場環境，促進員工身心平衡，減少生病請假，有助於提升工作效能和生產力。此外，政府藉由制定政策提升醫療體系對壓力引發疾病的診斷及治療措施，降低相關醫療支出，除了能減輕健保財務負擔，也能避免過多民眾因壓力生病住院，幫助改善醫院一床難求的情況。

此外，康健人壽也提供優質醫療保障幫助客戶補強風險缺口，更將服務延伸至預防階段，於今年9月發起「看見壓力」（See Stress Differently）全球健康行動，鼓勵民眾透過線上壓力檢測看見自己的壓力樣貌，認知壓力存在並採取行動管理壓力。

除了透過平台、贊助運動賽事、舉辦大型健康活動以及將健康生活的理念落實在職場，康健人壽也推出市場首張結合癌症保障、實支實付醫療及健康促進獎勵的「愛要及實防癌定期健康保險」，提供免費健康檢查，鼓勵保戶自主管理、維持良好體況，就有機會享有保費折扣獲得更經濟實惠的醫療保障，達到健康促進、預防疾病的外溢效果。

▲康健人壽「壓力視覺化圖像與等級」。藍色為輕度壓力，紫色為中度壓力，紅色為高度壓力。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽「壓力視覺化圖像與等級」。藍色為輕度壓力，紫色為中度壓力，紅色為高度壓力。（圖／康健人壽提供）

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