快訊／荷蘭海牙購物商圈爆隨機砍人　中年男持刀刺傷3人仍在逃

▲荷蘭海牙購物區爆隨機砍人。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



荷蘭海牙（The Hague）的「大市場購物街」（Big Market Street）在當地時間29日傍晚發生隨機砍人事件，造成至少3人受傷。目前警方正在追捕一名45到50歲、穿著灰色慢跑服的男性嫌犯，可能是北非或是中東裔，還不清楚嫌犯行兇的動機。

由於29日為「黑色星期五」，購物商圈裡人潮眾多，攻擊事件在「哈德遜灣百貨」（Hudson's Bay）前爆發，社群網站上的影片可以看到，來購物的民眾嚇得大聲尖叫、四處逃竄，目前整個街區都已經被封鎖。

哈德遜灣百貨則表示，目前也還未掌握進一步的消息，但沒有員工受傷。

警方則表示正在調查案件，還無法直接歸類為恐怖攻擊，並希望目擊者主動提供更多線索。