荷蘭懸案露曙光！電毯裹屍「腐爛認不出」謎團28年未解　警靠Podcast找線索

▲死者胸部有多處刀傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

荷蘭1991年8月發生一件神秘懸案，一具男性遺體裹著電熱毯棄置高速公路數公尺遠的地方，胸部多處刀傷、全身腐爛，身分無法辨識，直到當地人聞到陣陣屍臭，全案才因此曝光。如今案發迄今將近30年，警方上月首次嘗試透過Podcast音頻節目講述案情，期盼有朝一日能夠破案，結果吸引數千人收聽，小道消息不斷湧入。

BBC報導，當地警方接獲通報趕抵案發現場後，發現並沒有遺留任何身分證件，遺體腐爛程度也讓外界無從辨認受害者的真實身分，警方只好利用照片、文字把當時狀況詳細記錄下來。此外，當局針對死者所做的衣物分析毫無結果，且同款德製電熱毯除了在荷蘭有販賣之外，也外銷至比利時、法國，數量多達數千件。全案偵破的希望，落在罹難者手指上的金戒指，但這條線索最終並沒有給出答案。

▼當局重建罹難者臉部面貌。

Dutch police podcast unearths clues to decades-old murder https://t.co/XNX23ppO05 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 22, 2019

事實上，荷蘭1990年代DNA技術仍處於起步階段，資源有限，且受害者指紋也沒有出現在該國數據庫當中，增加真相水落石出的難度。就在多年前，荷蘭警方重啟調查，透過新技術進行分析，重建罹難者臉部面貌，發現他來自東歐，年紀大約65歲，但光靠這些還不夠，警方透過Podcast音頻節目把這起案件公開，讓荷蘭各地人民收聽，終於收到幾個有用的線索。

「我們的首要目標就是確認死者身分，並在28年後的今天，告知罹難者家屬當年案發的前後經過」，負責Podcast部分的警官布恩（Rob Boon）表示，「第二個目標就是找到真兇，讓嫌犯接受法律制裁。」

De eerste aflevering van de #PolitiePodcast over de #Coldcase #Naarden is nu te beluisteren. Help mee om de dader te vinden. Abonneer om alle afleveringen te volgen. https://t.co/vExZ71Yp8E — Gooi en Vechtstreek (@PolitieDGV) October 15, 2019



儘管死者身分仍有待確認，但當年負責此案的時任警探喬翰巴斯（Johan Baas）深信，這總有一天會做得到，「我知道失去親人會為那些還活著的人帶來什麼影響，當然會想要以警探的身分逮捕嫌犯，但不幸的是，那一天還沒有到來。」

犯罪專家威爾遜（David Wilson）表示，儘管Podcast節目具有侷限性，因為節目受限法律規定，有些領域無法觸及，避免製造偏見，「但節目可以提供警方無法提出的可能性」，並深信全案終有一天能偵破。

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