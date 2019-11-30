北科大與日本東北大學締結姊妹校　兩校校長期許深化雙邊交流

▲北科大校長王錫福（左）與日本東北大學校長大野英男代表簽約，正式締結姊妹校。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

為爭取更多國際頂大的合作機會，國立台北科技大學校長王錫福率團親赴日本，與日本東北大學締結姊妹校，雙方允諾將持續推動學術與師生交流，並簽訂研究所以上的交換學生合作意向書，深化台日跨國研究合作情誼。

日本東北大學為QS評比世界第82名的頂尖大學，材料科學領域世界第43名，擁有聞名全球的科研成果。北科大與日本東北大學的正式交流，始於北科大已故校友、日本東北大學多元物質科學研究所特聘教授蔡安邦，去年牽線促成日本東北大學十多位學者蒞臨北科大，合辦新能源材料國際研討會。

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日本東北大學校長大野英男表示，去年合辦首屆雙邊國際研討會後，一直企盼能再與北科大建立更深的學術交流。這次藉著第二屆雙邊研討會，兩校於日本東北大學再度聚首，特與北科大正式締結合作校，希望未來展開更多師生交換、學術交流的合作機會。

▲北科大校長王錫福（前排左）與日本東北大學校長大野英男（前排右）等貴賓合影。（圖／台北科技大學提供）

北科大校長王錫福指出，東北大學在日本及全球都是研究能量一流的高等學府，因為與蔡安邦教授及多元物質科學研究所的材料科學研究合作，近幾年經常拜訪東北大學。作為北科大校長，他一直希望能將合作層次從個人提升至校級，特別感謝蔡安邦教授及日本東北大學多元物質科學研究所的鼎力支持，方能順利與東北大學建立校級夥伴關係，希望未來為兩校拓展更多互惠合作的可能。

▲諾貝爾化學獎得主謝特曼（Dan Shechtman）（中）出席北科大與日本東北大學的雙邊研討會，與北科大校長王錫福（左）、日本東北大學多元物質科學研究所村松淳司（右）合影。（圖／台北科技大學）

北科大已與世界386所大學締結姊妹校，包括日本的東京大學、早稻田大學、大阪大學、九州大學等知名學府。日本東北大學則是北科大建立校級合作關係的第一所日本帝國大學。

北科大校長王錫福去年初上任後，大力推動師生與美國的麻省理工學院、賓州州立大學、辛辛那提大學、德州大學阿靈頓分校、以及日本東北大學等頂尖機構學者攜手研究，共同發表論文。美國加州大學柏克萊分校校長日前也訪問北科大，洽談未來雙方研究合作事宜。

▲北科大校長王錫福（中）與諾貝爾化學獎得主謝特曼（左四）、日本東北大學多元物質科學研究所村松淳司（右四）等貴賓合影。（圖／台北科技大學）

