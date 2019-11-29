用嘴吸尿37分鐘救人　張紅獲頒暨南杏林楷模：太太不敢親我了

▲「仁醫」張紅在飛機替患者吸尿，前後整整37分鐘。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

55歲外科醫師張紅19日在廣州一架飛往紐約的航班上，替年老的旅客用嘴吸尿，37分鐘過程中吸了700毫升，救了老人一命。暨南大學附屬第一醫院28日舉行表彰大會，頒發「暨南杏林楷模」的稱號給張紅，並鼓勵全體職員學習張紅的敬業態度。

根據澎派新聞報導，張紅醫師在表彰會表示，「這件事情過後有兩個後遺症，一是太太不敢親我了，二是越好喝的啤酒越不敢喝了。」他接著表示，當年在畢業典禮上宣誓時，就發誓要把自己的一生都貢獻給醫療事業，「我相信在當時的情況下，每個醫師都會這麼做。」

▲兩位醫生經過討論之後，決定自製簡易穿刺吸尿裝置。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，張紅一家人都是暨南人，父母都是暨南大學的教授，現在已經退休了。母親在會計系上班，而父親為法學院的創始人之一，最早任職於經濟法系。他表示「1979年跟著父母來到暨大，1983年就讀於暨南大學醫學院醫療系，1989年畢業後留在暨南大學附屬第一醫院工作。」如今，是他在醫院工作的第30年。

與張紅共事20年的血管外科醫師王曉白表示，「作為張紅的前輩和老領導，對於他這樣的舉動我不意外，他是一個心地善良的人，對得起當初宣誓時的希波克拉底誓言。」

事件被報導之後，有許多人與王曉白討論張紅的救人技術環節。王曉白認為，特殊情況有特殊的處理方法，不應該把精神層面和技術層面混為一談，「在當時那樣緊急的情況下，他已經做出了自己最大的努力。」或許張紅不是最聰明、最頂尖的醫生，但會在關鍵時刻挺身而出去幫助患者，這是值得我們敬佩和學習的地方。