仁醫隔空領獎！怕病患撲空留院看診　張昕煥以LINE領獎了心願

▲▼台東醫院聯繫張昕煥醫師的母院找到獎座拍照，用LINE傳送給他，醫院院長樊聖特地買了蛋糕向他致謝。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東醫院神經外科支援醫師張昕煥榮獲衛福部「第六屆優良暨資深典範醫師」榮獲「閃亮新人獎」，但頒獎典禮當天，但張昕煥並未前往台北受獎，原因竟是擔心病患撲空失望，繼續留在診間看診；台東醫院得知張昕煥醫師未能親自領獎的遺憾，聯繫相關單位找到獎座照片，以LINE傳送給張昕煥，讓他完成「隔空受獎的」心願。

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病患得知張昕煥為了醫師使命留在診間，豎起大拇指直說他是「仁醫」；張昕煥說，事前他完全沒想過能夠獲獎，母院衛福部彰化醫院事前還提醒他要準備北上，他翻閱看診期程知道11月5日當天還有診療，當下決定留在診間，還打電話向太太報備應該無法去領獎。

台東醫院得知張昕煥堅守岡位不克受獎，聯繫他的母院衛福部彰化醫院找到獎座拍照，用LINE傳送給他，台東醫院院長樊聖特地買了蛋糕向他致謝，感謝他為台東民眾的付出。

張昕煥醫師從醫10年，專長超過20項，尤擅各式椎體手術，在台東醫院支援期間，收治一名來自美東在台旅遊的病患，因為下背疼痛無法直立或是步行，10月3日由台灣籍太太扶進診間；張昕煥確診是「小面關節炎」，當場以藥物注射第3、4腰椎之間，61歲的美東病患瞬間解除疼痛，在診間直呼「Miracle（奇蹟）」，還寫下讚美感謝函，說張醫師半小時內能夠正確診斷治療，讓人「嘆為觀止」。