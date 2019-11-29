小燈泡爸挺老婆進國會！1064字「支持婉諭參政」曝心聲：每人心中都有一個孩子

▲王婉諭代表時代力量黨參選2020不分區立法委員。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者林昱萱／綜合報導

小燈泡次事件是不少人心中的噩夢與痛，而她的母親王婉諭以時代力量不分區立委參選人的身分，投入決定2020的立委選舉，卻也因此遭到不少人質疑。對此，王婉諭的丈夫表示，自己十分支持婉諭參政。

王婉諭的丈夫劉大經表示，「我是劉大經，婉諭的丈夫、小燈泡的爸爸，也是4個孩子的爸爸。」而他提到，「她提出對親子正義相關的政策，不是為了參政而憑空冒出來的，這些東西她早已內化，在生活中實踐。」

此外，劉大經也說，「我的孩子小燈泡遭遇不幸，是因為社會安全網的不完善，善待孩子，就是打造社會安全網的第一步。」而他也說，「我跟婉諭一樣，認為每一個人心中，都有一個孩子。當我們能夠用尊重的態度去理解小孩，去和小孩對話，我們大概也可以用同樣的態度去對待成人，社會也就可以有更多的理解、包容與和諧。」

最後，劉大經也強調，「小燈泡雖然不在我們身邊了，但是我們對她的愛，會投射在其他的孩子身上，尤其當我們看見和小燈泡同年紀的孩子時，覺得能幫他們多做一些什麼，就是我們對小燈泡愛的延伸。」而他也表示，「這是婉諭決定參選的初衷，也是我支持她參政的原因 ，請讓婉諭和我們，一起守護我們的孩子。」

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