流浪犬損害農作物　動保處將持續加強捕捉管制

▲台南市北門區近期發生流浪犬損害農作物事件，動保處將極捕捉移除，推廣做為工作犬提供認養。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北門區近期發生流浪犬損害農作物事件，動保處表示，對於流浪犬導致民眾損害發生，首須釐清肇事犬隻是否有人飼養，若屬於家犬則應由飼主負責，而流浪犬部分，針對民眾通報有流浪犬問題案件及重點管制區域，積極捕捉移除，推廣做為工作犬提供認養。

動保處說，本案肇因於受損農戶農地附近有居民定點圈養犬隻，該民眾另有固定餵養流浪犬，因此會吸引鄰近的犬隻聚集遊蕩，常引起噪音問題造成週遭住戶困擾及破壞農作物。動保處說明，將依動物保護法前往稽查，並加強宣導飼主管理寵物責任，呼籲切勿疏縱犬隻，放任其自行外出造成他人財物損失，另外雖目前並無相關法規可禁止餵養流浪犬，但動保處也將進一步向其輔導正確餵養觀念。今年在北門區已捕捉99隻流浪犬，後續將加強進行該區管控捕捉，防止此類毀損事故發生。

動保處對於農民之財物損失深表遺憾，當有民眾餵養犬隻，或有流浪犬隻導致民眾損害發生時，需視個案發生情形及綜合具體情事客觀判斷之，動保將配合里長及民眾加強疏縱家犬的取締及流浪犬隻捕捉，動保處對於沿海地區流浪犬隻長期以來均積極管控及捕捉，如民眾發現當地有危害公共安全之犬隻，可通報動保處動物管制隊（06-2965945）立即處理。

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