連日大雨溪水暴漲！四輪傳動車隊困清水溪床　車友嚇壞急求援

▲四輪傳動車隊困清水溪床，畫面險象環生。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

最近受到東北季風影響，下起了連日大雨，各地也都嚴防溪水暴漲的危險，但卻有四輪傳動車隊，冒險在宜蘭清水地熱旁的溪床露營，也因此受困其中，險象環生。所幸因溪水稍退，車隊才自行脫困，結束這場驚魂。

清水地熱是宜蘭人氣景點，每逢假日就會湧入大批人潮，而一旁的清水溪，因平時水量不大，溪床既寬闊又平坦，且還有地熱露頭，也吸引不少車隊喜歡到此露營。

▲車隊一度受困，所幸溪水稍退，車隊才互助脫困，結束驚魂。（圖／記者游芳男翻攝）

然而，29日上午，有約7輛四輪傳動車隊準備拔營離開時，碰上溪水暴漲，整個車隊一度受困岸邊，嚇壞眾車友，因此急忙尋求協助。所幸到了上午10點多，溪水稍退，車隊才互助脫困，結束這場驚魂。

警方事後獲悉消息，也立刻出面呼籲，因近日宜蘭山區常出現豪大雨，會友溪水暴漲的危險，若車輛冒險進入，恐陷入危難，因此未來會加強巡邏，避免再有類似事情發生。

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