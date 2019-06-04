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踐踏生態淨土！金山重和溪「100m放25蝦籠」　護魚副隊長怒斥：真是夭壽

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▲ 最後淨土清水溪營地「100m放25蝦籠」 金山封溪護魚失守。（圖／翻攝自臉書社團「北海岸全民聯盟公社」）

▲ 最後淨土清水溪營地「100m放25蝦籠」，金山封溪護魚失守。（圖／合成照／翻攝自臉書社團「北海岸全民聯盟公社」，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區唯一的封溪護魚河川「重和溪」俗稱清水溪，是極為重要的生態河川之一。1日上午7時許，當地封溪護魚大隊副隊長林金豪在巡視河川時，卻赫然發現有民眾放置「蝦籠」，誘捕河川好不容易回來的魚、蝦、蟹。短短100多公尺，居然放置了25個蝦籠，林金豪不禁感嘆說，「真是夭壽 !」

2016年初，農業局在重和溪中游的磺溪頭清水園區施作護岸工程，嚴重影響生態，完工後，魚類數量大不如前。經當地發起封溪護魚，好不容易恢復河川生機，卻發生偷捕魚、蝦的憾事。

▲ 最後淨土清水溪營地「100m放25蝦籠」 金山封溪護魚失守。（圖／翻攝自臉書社團「北海岸全民聯盟公社」）

▲ 封溪護漁河川「重和溪」，短短100多公尺，居然放置了25個蝦籠。

重和溪發源於陽明山國家公園之大屯山群、竹子山亞群中的高山腳下，流過陽明山國家公園區，再匯入磺溪，全長1100公尺，2017年3月27日起實施封溪護魚。禁止民眾垂釣及捕捉蝦蟹，並禁止放流魚苗等水產動物，違者將依漁業法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，由當地民眾組成巡守隊排班定期巡視。

封溪護魚大隊副隊長林金豪表示，以前重和溪生態豐富，有鱸鰻、苦花，還有數不盡的毛蟹和溪蝦，當時護岸工程完工後都不見蹤影，但在地方鄉親的努力照護下，河川魚、蝦、蟹慢慢恢復正常生態。不料，竟有貪心的民眾，偷偷採捕魚蝦，差點讓地方封溪護魚的努力，瞬間化為烏有。

林金豪同時也呼籲民眾，切勿任意垂釣及捕捉蝦蟹，並禁止放流魚苗等水產動物，違者將被裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。如發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，有2000元獎金。

▲ 最後淨土清水溪營地「100m放25蝦籠」 金山封溪護魚失守。（圖／翻攝自臉書社團「北海岸全民聯盟公社」）

▲ 封溪護魚大隊副隊長林金豪（左），發現短短100多公尺，居然放置了25個蝦籠。

▲ 最後淨土清水溪營地「100m放25蝦籠」 金山封溪護魚失守。（圖／翻攝自臉書社團「北海岸全民聯盟公社」）

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關鍵字：新北,重和里,清水溪,封溪護漁,蝦籠

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