天外飛來一風箏　倒楣男機車才催油門就遭纏當場慘摔

▲男子騎機車遭天外飛來風箏纏上，當場慘摔。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

男子28日騎機車外出，車才發動從路邊駛離竟天外飛來橫禍，遭突然飛來的風箏及風箏線纏住當場摔倒，所幸僅受到輕傷。警方雖到場處理，但要找到風箏主人有難度，也提醒民眾放風箏應多加注意，以免造成意外。

第三警分局交通分隊28日下午2點50分獲報，南區建國北路靠近東興路口有一名摩托車騎士摔倒，警方到場後發現，騎機車男子僅有多處輕微擦傷，機車倒地有明顯擦痕，但該輛機車並非自摔，肇事元凶竟然是風箏！

▲倒地的機車後照鏡還勾著風箏線。（圖／民眾提供）

▲男子衣服也因為車禍破損。（圖／民眾提供）

▲員警到場處理，並協助收起風箏線。（圖／民眾提供）

受傷男子向警方供稱，他當時才發動機車，準備騎走，卻突然失控摔倒，他仔細一看竟是一個紅色風箏，應該是風箏線纏到機車導致。

警方表示，由於風箏從哪飛來，是何人所有，從現場證據來看根本無法判別，如果受傷男子要追究，警方會依法受理，但要找到風箏主人很有難度。警方也提醒民眾，施放風箏時務必在合適場所，並注意他人安全，如造成他人受傷，恐怕要面臨過失傷害刑責及民事賠償。

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