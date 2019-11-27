「我好像妓女」男學生未準時赴約…女家教怒告性侵逼摸鳥！求償350萬

▲男學生未準時赴約，女家教怒指控他強吻性侵，求償350萬元被駁回。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名女家教指控被一名男學生阿凱（化名）「侵犯」！對方不僅強吻、猥褻、摸女家教下體，還逼她摸「鳥」，阿凱甚至積欠家教費，因此女家教要求對方賠償350萬。但阿凱反駁，是因他未準時赴約，女家教才憤至警局提告性侵害。法官根據雙方對話紀錄，認為女家教指控真偽不明，因此駁回女家教請求，判學生勝訴免賠，全案可上訴。

女家教主張，阿凱於2018年5月請她擔任家教，協助撰寫論文，費用為10次共1萬2000元，但迄今還積欠6000元家教費。同年6月19日晚上，在基隆市一間汽車旅館內，阿凱更強脫她的衣服、強吻其嘴唇及胸部，並用手隔著內褲觸摸女家教外陰部，甚至強迫她摸阿凱生殖器！同年6月26日，阿凱又在北市金華街停車場車內對她強吻並上下其手，讓她精神受到極大痛苦而住院治療。女家教還說，她因此身體虛弱，返家後因精神不濟摔壞電腦及手機，受有營業損失等語，所以要求阿凱賠償350萬元。

阿凱辯稱，2018年6月20日到25日間，兩人均正常見面上課，反指女家教供述的強制猥褻不合理，因為倘若屬實，女家教就不會願意跟他到台北101大樓用餐。如今會對簿公堂，阿凱解釋，是因兩人原本約好7月14日一起吃飯，但他和朋友聚餐而未準時赴約，女家教才會怒到警局報案並提告。

法官查看對話內容，發現女家教會主動約阿凱見面，顯見2人互動密切、關係友好；2018年7月14日的LINE對話紀錄也顯示，阿凱向女家教說：「我下午在台北或許能約...」，女家教回：「可去101的星巴克；你去預約啦！...別這樣嘛！不然我跟警察說叔叔買絲襪有犯罪嫌疑。」但由於阿凱不確定跟朋友聚餐完的確切時間，讓女家教不開心地回覆說：「我不太喜歡這樣的方式；如果每次上課情形都是這樣，我就會放棄你了；對不起，可能有更多人可以受惠，但我不想浪費時間在一個我無法確定的個案上」，還說「有時你的態度讓我覺得自己像個妓女...所以很抱歉，我在警察局，請你到案說明吧」等語。

法官認為，對話紀錄與阿凱說詞一致，且2人在撕破臉前，互動頻繁、友好，更不乏女方會邀約男方見面的情形，因此認定女方指控強制猥褻等情事，真偽不明，判女方敗訴。

►就是買進來變美麗

【更多新聞】

►小貨車門突開！單車男撞上倒地又被機車撞傷 法官判騎士「無罪」

►影／輪椅黃琪滑手機找證據「授權書」超順！2小時未果...布蓋全身離開

►影／日本人妻路過工地 裝潢工竟尾隨「潑精」看她反應「你三小！」